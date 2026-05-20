Ночной удар по Днепру: стало известно о погибших, количество пострадавших растет

По меньшей мере два человека погибли и еще шестеро получили ранения в результате российского удара по городу Днепр в среду ночью, 20 мая.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

«Два человека погибли, шестеро получили ранения. Таковы последствия ночной атаки россиян на Днепр», – заявил руководитель области по состоянию на 06:56.

Отмечается, что пятеро раненых были госпитализированы. При этом состояние троих из них медики оценивают как тяжелое.

Ганжа уточнил, что во время ночной атаки был поврежден продуктовый склад в Днепре.

Согласно его словам, 42-летняя женщина и мужчины 47 и 25 лет находятся в больнице в тяжелом состоянии. В то же время, двое мужчин 47 и 40 лет госпитализированы в состоянии средней тяжести. В свою очередь 27-летний пострадавший будет лечиться амбулаторно.

Напомним, ранее сообщалось о пяти раненых в результате ночной атаки на областной центр.

Как известно, в ночь на 20 мая российские оккупационные войска ударили беспилотниками по городу Конотоп, попав в жилую многоэтажку, под завалами которой могут находиться люди. В результате обстрела города пострадали по меньшей мере шестеро мирных жителей.

Напомним, также в ночь на среду, 20 мая, российские оккупанты ударили по жилым кварталам Харькова и Вольнянска Запорожского района. В результате ночных обстрелов пострадали по меньшей мере пять человек, среди них – трое несовершеннолетних.

