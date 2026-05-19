Россия возобновила отгрузку нефти со всех причалов в Новороссийске – СМИ

Россия возобновила полноценную отгрузку нефти со всех причалов порта «Новороссийск» в Черном море впервые с начала апреля после атак украинских дронов.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники и данные отслеживания танкеров.

По информации журналистов, 13 мая россияне запустили причал №1А. До этого он не использовался после повреждений, нанесенных ударами БПЛА.

После возобновления работы этого и других причалов объемы экспорта резко возросли. Так, за неделю до 17 мая рф отгрузила 25,66 млн баррелей нефти на 34 танкера против 21,94 млн баррелей неделей ранее.

Bloomberg отмечает, что российская нефть стала особенно важной для Китая и Индии после обострения конфликта вокруг Ирана и перебоев со снабжением через Ормузский пролив. На этом фоне Москва получила дополнительную прибыль благодаря росту мировых цен на нефть.

США также продлили до 17 июня действие исключения из санкций для отдельных поставок российской нефти, что позволило частично сохранить экспортные потоки. По оценкам Bloomberg, за последний месяц объем российской нефти в море вырос примерно на 20%.

Напомним, накануне стало известно, что Силы обороны поразили один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в Нижегородской области и нефтеперекачивающую станцию в Ярославской области рф.

А до этого ВСУ поразили два завода и нефтяной терминал в россии.

