ВАКС приостановил слушание дела покровского экс-судьи из-за мобилизации

Высший антикоррупционный суд приостановил слушание уголовного производства по обвинению бывшего судьи Покровского районного суда Днепропетровской области Александра Редько в получении неправомерной выгоды в связи с его мобилизацией.

Такое решение 5 мая принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

«Остановить судебное производство в уголовном производстве по обвинению (Александра Редько – ред.) в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, до момента увольнения с военной службы», – говорится в решении.

Ранее ВАКС применил меру пресечения в виде залога к бывшему судье Покровского райсуда Днепропетровщины Александру Редько. На него также возложили следующие обязанности: прибывать по каждому требованию; сообщать об изменении своего места жительства; воздерживаться от общения с определенным кругом лиц; сдать на хранение загранпаспорта.

По версии следствия, судья Покровского райсуда Днепропетровщины Александр Редько получил 700 долларов США за закрытие административного дела об управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Денежные средства передавались при посредничестве адвоката, который использовал знакомство с судьей.

Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд это дело. Как установило следствие, по предварительной договоренности с гражданином Петром Лемешко адвокат Сергей Притула, используя свой статус и знакомство с судьей, договорился о закрытии за неправомерную выгоду административного дела, которое находилось в суде на рассмотрении. Действия адвоката квалифицированы по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 369 УК Украины, действия гражданина – по ч. 3 ст. 369 УК Украины.

