Цены на хлеб могут вырасти еще на 25%

В Украине цены на хлеб продолжат расти даже в случае хорошего урожая зерновых.

Об этом сообщает AgroPortal.ua.

Эксперт Борис Шестопалов объяснил, что для производителей дорожают все составляющие себестоимости продукции.

По его словам, предприятия вынуждены самостоятельно решать вопросы энергообеспечения и защиты инфраструктуры.

Также производители тратят дополнительные средства на закупку средств РЭБ и поддержку энергетической безопасности.

В мае украинские супермаркеты уже зафиксировали новый рост цен на хлеб. Стоимость отдельных видов превысила 50 гривен за буханку.

Производители объясняют подорожание ростом расходов на электроэнергию, топливо и удобрения.

Эксперты прогнозируют, что к концу 2026 года хлеб и другие базовые продукты могут подорожать еще на 20-25% по сравнению с прошлым годом.

В то же время резкого скачка цен в ближайшее время не прогнозируют из-за стабильных запасов зерна и отсутствия серьезных проблем с посевами.

Напомним, урожай гречки в прошлом году составил около 71 тысячи тонн — это самый низкий показатель за последние пять лет. В мае стоимость 1 килограмма в некоторых магазинах превысила 80 гривен. На инфографике «Слово и дело» — как менялись стоимость, урожаи и объемы экспорта гречки во время полномасштабной войны в Украине.

В ООН также предупреждали, что блокировка Ормузского пролива и перебои с поставками удобрений могут привести к глобальному продовольственному кризису и поставить под угрозу голода еще 45 миллионов человек.

