Возле турецкого порта заметили два балкера с украденным украинским зерном

Балкеры LAMAR S и PANORMITIS прибыли в Турцию после рейсов с оккупированных территорий.
Об этом сообщила журналистка проекта SeaKrime Екатерина Яресько.
По ее данным, судно LAMAR S перевозит 40 тысяч тонн пшеницы, которую загрузили в оккупированном Севастополе на терминале «Авлита».
Журналистка утверждает, что балкер менял данные в системе AIS и скрывал реальный маршрут.
Изначально судно указывало пунктом назначения сирийский Тартус, однако позже прибыло в Турцию.
Что касается судна PANORMITIS, то, по данным SeaKrime, на его борту может находиться зерно, вывезенное из оккупированных Бердянска и Керчи.
Журналистам удалось подтвердить как минимум один случай перегрузки зерна из Бердянска на это судно.
Ранее PANORMITIS пытался разгрузиться в израильской Хайфе, однако Израиль отказался принимать груз.
После этого балкер прибыл в Турцию.
Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что украинские дипломаты уже работают с турецкими властями по этой ситуации.
Напомним, 28 апреля спикер МИД Георгий Тихий заявил, что случаи поставок украденного россией украинского зерна фиксируются не только в Израиле, оно также реализуется покупателям на рынках Африки и Ближнего Востока.
Также сообщалось, что новый пакет санкций, который Европа готовит против рф, усилит давление на диктатора путина через блокировку теневого флота и введение ограничений против компаний, продающих украинское зерно.
