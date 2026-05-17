Возле турецкого порта заметили два балкера с украденным украинским зерном

Балкеры LAMAR S и PANORMITIS прибыли в Турцию после рейсов с оккупированных территорий.

Об этом сообщила журналистка проекта SeaKrime Екатерина Яресько.

По ее данным, судно LAMAR S перевозит 40 тысяч тонн пшеницы, которую загрузили в оккупированном Севастополе на терминале «Авлита».

Журналистка утверждает, что балкер менял данные в системе AIS и скрывал реальный маршрут.

Изначально судно указывало пунктом назначения сирийский Тартус, однако позже прибыло в Турцию.

Что касается судна PANORMITIS, то, по данным SeaKrime, на его борту может находиться зерно, вывезенное из оккупированных Бердянска и Керчи.

Журналистам удалось подтвердить как минимум один случай перегрузки зерна из Бердянска на это судно.

Ранее PANORMITIS пытался разгрузиться в израильской Хайфе, однако Израиль отказался принимать груз.

После этого балкер прибыл в Турцию.

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что украинские дипломаты уже работают с турецкими властями по этой ситуации.

Напомним, 28 апреля спикер МИД Георгий Тихий заявил, что случаи поставок украденного россией украинского зерна фиксируются не только в Израиле, оно также реализуется покупателям на рынках Африки и Ближнего Востока.

Также сообщалось, что новый пакет санкций, который Европа готовит против рф, усилит давление на диктатора путина через блокировку теневого флота и введение ограничений против компаний, продающих украинское зерно.

