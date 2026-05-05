В Египте разгрузили почти 30 тысяч тонн ворованного зерна несмотря на обращение Украины – МИД

В египетском Абу-Кире дали разрешение на разгрузку судна «ASOMATOS» с 26,9 тысячами тонн похищенной украинской пшеницы несмотря на неоднократные предупреждениям о незаконном грузе.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в Телеграм-канале.

По его словам, Египет разрешил выгрузить похищенное зерно в порту в Абу-Кире вопреки обращению Украины 5 дней назад.

«ASOMATOS» было разрешено разгрузиться даже несмотря на то, что пять дней назад генпрокурор Украины направил официальный запрос на правовую помощь в Министерство юстиции Египта относительно этого незаконного груза, экспортированного подсанкционным «Агро-Фрегатом» через оккупированный Крым, и предоставил все необходимые данные и правовые основания для ареста судна и его груза», – подчеркнул глава МИД.

Сибига отметил, что это уже четвертый с апреля случай отмывания россией похищенного украинского зерна в египетских портах.

«Украина – это страна, которая много лет играла роль надежного гаранта продовольственной безопасности Египта, и мы не понимаем, почему египетские партнеры отплачивают нам тем, что продолжают принимать похищенное украинское зерно», – написал глава МИД Украины.

Также он напомнил Египту и всем другим странам, что Украина пережила геноцид из-за голода в прошлом веке, когда москва приказала забрать зерно у нашего народа. Теперь, когда москва снова крадет наше зерно, это, по словам Сибиги, вызывает худшие воспоминания.

«Призываем наших египетских партнеров соблюдать международное право, собственные обещания, данные нам, и принципы наших двусторонних отношений», – написал глава МИД.

Он добавил, что украденные товары с оккупированных территорий должны быть конфискованы, а не приняты. «А мародерство – это не торговля, а соучастие».

Напомним, в конце апреля в МИД сообщили, что Украиной зафиксированы новые маршруты транспортировки украденного россиянами украинского урожая. В частности, речь идет о странах Африки, Ближнего Востока и некоторых других.

Также 28 апреля МИД Украины вручил послу Израиля ноту протеста за импорт краденого россией зерна.

До этого Украина уже вызывала посла Израиля для вручения ноты протеста в связи с прибытием в порт Хайфы судна с партией зерна, которое могло быть вывезено россией с временно оккупированных территорий Украины.

После этих случаев президент Зеленский объявил, что Украина готовит санкционный пакет против физических и юридических лиц, которые причастны к перевозке и зарабатывают на махинациях с краденым украинским зерном.

