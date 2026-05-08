ЕС готовит новые санкции против рф из-за похищения украинских детей – СМИ

Европейский Союз составил санкционный список против российских граждан, причастных к похищению и депортации украинских детей.

Об этом сообщил «Суспільному» чиновник ЕС на условиях анонимности.

Санкции против россии планируют ввести уже на следующей неделе.

20 ноября 2025, 13:00 Погибшие, раненые, депортированные: оценка потерь среди детей из-за агрессии рф

«У нас уже есть длинный перечень санкций против российских граждан, причастных к депортации детей. И вот мы дополняем этот список значительным количеством новых имен. Но я предпочитаю не вдаваться в подробности, учитывая то, что их объявят в понедельник, когда решение вступит в силу. Так что это, скорее, санкции, подобные тем, что мы уже применяли», – отметил чиновник.

Как известно, 11 мая в Брюсселе состоится заседание Совета ЕС по иностранным делам, где российская агрессия традиционно будет одной из тем. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига будет присутствовать на заседании лично.

Ранее в Офисе генерального прокурора сообщили, что спецслужбы российской федерации завербовали и втянули в совершение преступлений по меньшей мере 260 украинских детей.

Тем временем в ювенальной полиции заявляли, что рф продолжает убивать украинских детей. По состоянию на середину апреля, убито 699 украинских детей с начала полномасштабной войны. Получили ранения в результате войны 2457 несовершеннолетних.

А журналисты «Слово и дело» подсчитали, сколько жизней маленьких украинцев забрала россия убитыми, ранеными и депортированными.

Также мы выяснили, сколько украинских детей находятся в Европе, спасаясь от войны.

