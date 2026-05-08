ЕС готовит новые санкции против рф из-за похищения украинских детей – СМИ

Европейский Союз составил санкционный список против российских граждан, причастных к похищению и депортации украинских детей.
Об этом сообщил «Суспільному» чиновник ЕС на условиях анонимности.
Санкции против россии планируют ввести уже на следующей неделе.
«У нас уже есть длинный перечень санкций против российских граждан, причастных к депортации детей. И вот мы дополняем этот список значительным количеством новых имен. Но я предпочитаю не вдаваться в подробности, учитывая то, что их объявят в понедельник, когда решение вступит в силу. Так что это, скорее, санкции, подобные тем, что мы уже применяли», – отметил чиновник.
Как известно, 11 мая в Брюсселе состоится заседание Совета ЕС по иностранным делам, где российская агрессия традиционно будет одной из тем. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига будет присутствовать на заседании лично.
Ранее в Офисе генерального прокурора сообщили, что спецслужбы российской федерации завербовали и втянули в совершение преступлений по меньшей мере 260 украинских детей.
Тем временем в ювенальной полиции заявляли, что рф продолжает убивать украинских детей. По состоянию на середину апреля, убито 699 украинских детей с начала полномасштабной войны. Получили ранения в результате войны 2457 несовершеннолетних.
