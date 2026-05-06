ВАКС оштрафовал обвиняемого экс-руководителя райсуда в Кировоградской области

Высший антикоррупционный суд признал виновным в злоупотреблении влиянием бывшего председателя Александровского районного суда Кировоградской области Павла Ивченко и оштрафовал его на 93 500 грн.

Об этом сообщает пресс-служба суда, но не указывает фамилии обвиняемого.

По информации «Слово и дело», речь идет именно об Ивченко, по делу которого ранее было утверждено соглашение с двумя помощниками судей.

«6 мая коллегия судей ВАКС огласила приговор бывшему председателю Александровского районного суда Кировоградской области, признав его виновным по ч. 2 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) УК Украины. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 93 500 гривен (максимальная сумма штрафа предусмотрена статьей)», – информирует ВАКС.

Напомним, САП обвиняет в злоупотреблении влиянием председателя Александровского райсуда Кировоградской области Павла Ивченко, а также помощниц судьи Кировского райсуда Кропивницкого Светлану Муравьеву и Елену Долю.

По версии обвинения, судья требовал от гражданина денежные средства за влияние на принятие решения другим судьей одного из районных судов Кропивницкого относительно не привлечения лица к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В целях реализации умысла и влияния на судью, который должен рассматривать дело об административном нарушении, Ивченко привлек к совершению преступления помощников судей.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.