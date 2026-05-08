Апелляционная палата оставила под стражей подозреваемого по делу Комарницкого

Апелляционная инстанция не увидела оснований для изменения решения судьи о продлении меры пресечения.
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила по-прежнему решение, которым до 6 июня продлили срок содержания под стражей Романа Блюмина. НАБУ и САП подозревают его в причастности к земельному делу бизнесмена Дениса Комарницкого.

Такое решение 30 апреля приняла АП ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, антикоррупционный суд продлил арест Блюмина еще на два месяца. Одновременно ему уменьшили альтернативу в виде залога до 8 млн грн. Защитник подозреваемого подал апелляционную жалобу на это решение.

«Апелляционную жалобу защитника оставить без удовлетворения, а определение следственного судьи Высшего антикоррупционного суда от 7 апреля 2026 года – без изменений», – говорится в решении.

Напомним, НАБУ и САП вручили подозрения 10 лицам, среди которых Денис Комарницкий, заместитель председателя КГГА Петр Оленич, председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам архитектуры, градопланирования и земельных отношений Михаил Терентьев и член этой комиссии Елена Марченко. По версии следствия, чиновники занимались незаконной приватизацией земель под строительство. Кроме того, они пытались взять под полный контроль процедуру принятия решений по предоставлению прав на землю.

НАБУ САП коррупция КГГА Земля Киевсовет Высший антикоррупционный суд Денис Комарницкий
