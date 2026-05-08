ВАКС назначил заседание по делу нардепа Шевченко о легализации

Политика
Читати українською
Антикоррупционный суд получил обвинительный акт в отношении члена парламента, обвиняемого в отмывании.
фото: rbc.ua

Высший антикоррупционный суд назначил на 11 мая подготовительное заседание по уголовному производству по обвинению народного депутата Евгения Шевченко в легализации (отмывании) более 9 млн грн, полученных преступным путем.

Такое решение 29 апреля принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

«Назначить открытое подготовительное судебное заседание в уголовном производстве по обвинению (Шевченко – ред.) в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 209 УК Украины, на 11 мая 2026 года в 16:00 в зале судебных заседаний № 6 в помещении Высшего антикоррупционного суда», – говорится в решении.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении нардепу Евгению Шевченко в легализации средств. По версии следствия, нардеп пообещал должностным лицам частной фирмы помочь с разрешением на перевозку минеральных удобрений через украинскую границу. За это он получил на счет близкого лица денежные средства. Вместе с тем, выяснилось, что политик никакой законной помощи не оказывал, а деньги оставил себе.

Завладев средствами компании, он решил легализовать их, создав видимость законности происхождения для приобретения дорогостоящего имущества. Сначала деньги перечислили якобы за предоставление юридических услуг на счета фирмы, принадлежащей близкому родственнику нардепа. Часть этих средств была переведена на другой счет и использована третьим лицом для покупки двух автомобилей BMW F95 X5M и Mercedes-AMG G63 общей стоимостью более 9 млн. грн.

После этого нардеп начал использовать автомобили как якобы приобретенные за доходы от предпринимательской деятельности.

Напомним, другое подозрение Евгению Шевченко было объявлено в ноябре 2024 года. По версии следствия, нардеп систематически занимался информационно-подрывной деятельностью в интересах россии. В частности, он «распространял фейки российской пропаганды о событиях в нашем государстве и его внешнеполитическом курсе».

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
НАБУ САП коррупция Высший антикоррупционный суд Евгений Шевченко Народный депутат
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

итогиУкраина и россия согласовали режим тишины, а на юге рф остановили работу 13 аэропортов. Главное за день
Зеленский подписал указ, которым официально разрешил россии провести парад в Москве
Войска рф ударили дроном по автомобилю с людьми в Марганце
Украина и россия согласовали трехдневное перемирие и масштабный обмен пленными
Пентагон начал публиковать рассекреченные файлы об НЛО
В Нацполиции рассказали, сколько легального оружия есть на руках у украинцев
Сырский заявил, что россияне активизировались фактически по всему фронту
Силы обороны поразили нефтебазу, склады ГСМ и объекты ПВО оккупантов
Лесные пожары в четырех областях Украины: в ГСЧС рассказали о ситуации
В ОП ответили, рассматривают ли отставку Умерова на фоне скандала с «пленками Миндича»
Больше новостей