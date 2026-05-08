ВАКС назначил заседание по делу нардепа Шевченко о легализации

Высший антикоррупционный суд назначил на 11 мая подготовительное заседание по уголовному производству по обвинению народного депутата Евгения Шевченко в легализации (отмывании) более 9 млн грн, полученных преступным путем.

Такое решение 29 апреля принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

«Назначить открытое подготовительное судебное заседание в уголовном производстве по обвинению (Шевченко – ред.) в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 209 УК Украины, на 11 мая 2026 года в 16:00 в зале судебных заседаний № 6 в помещении Высшего антикоррупционного суда», – говорится в решении.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении нардепу Евгению Шевченко в легализации средств. По версии следствия, нардеп пообещал должностным лицам частной фирмы помочь с разрешением на перевозку минеральных удобрений через украинскую границу. За это он получил на счет близкого лица денежные средства. Вместе с тем, выяснилось, что политик никакой законной помощи не оказывал, а деньги оставил себе.

Завладев средствами компании, он решил легализовать их, создав видимость законности происхождения для приобретения дорогостоящего имущества. Сначала деньги перечислили якобы за предоставление юридических услуг на счета фирмы, принадлежащей близкому родственнику нардепа. Часть этих средств была переведена на другой счет и использована третьим лицом для покупки двух автомобилей BMW F95 X5M и Mercedes-AMG G63 общей стоимостью более 9 млн. грн.

После этого нардеп начал использовать автомобили как якобы приобретенные за доходы от предпринимательской деятельности.

Напомним, другое подозрение Евгению Шевченко было объявлено в ноябре 2024 года. По версии следствия, нардеп систематически занимался информационно-подрывной деятельностью в интересах россии. В частности, он «распространял фейки российской пропаганды о событиях в нашем государстве и его внешнеполитическом курсе».

