ВАКС оставил только две обязанности нардепа Лабазюка и соучастника

Высший антикоррупционный суд оставил только две обязанности, возложенные на народного депутата Сергея Лабазюка. Срок их действия продлили до 22 июня.

Такое решение 22 апреля принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, антикоррупционный суд взял под стражу нардепа Лабазюка. Альтернативой ему определили 40,26 млн грн залога. Эти средства внесли и политик вышел из-под стражи под обязанности: прибывать в суд по каждому вызову и требованию; не покидать территорию Украины без разрешения суда; сообщать суд об изменении своего места жительства; сдать на хранение загранпаспорта.

Позже Специализированная антикоррупционная прокуратура просила продлить действие этих обязательств еще на два месяца. Суд поддержал частично ходатайство и оставил лишь две обязанности: прибывать в суд по каждому вызову и требованию; сообщать суд об изменении своего места жительства.

«Продлить на два месяца срок действия обязанностей, возложенных на обвиняемого (Лабазюка – ред.). Установить срок действия обязанностей, возложенных на обвиняемого, до 22 июня 2026 года включительно», – говорится в решении.

Также суд продлил до 22 июня срок действия обязанностей, возложенных на директора частной компании «Ю Ар Ди» Дениса Назимова. У него тоже осталось всего два обязательства.

Напомним, НАБУ и САП сообщили нардепу Сергею Лабазюку о подозрении в попытке подкупа чиновников. По версии следствия, в августе 2023 года нардеп обратился к топ-чиновнику министерства восстановления с просьбой предоставить его компании подряды по восстановлению инфраструктурных объектов на 1 млрд грн. За это пообещал «вознаграждение» в размере 3-5% от стоимости каждого подряда. Для согласования дальнейших договоренностей нардеп также привлек директора компании.

После поступления 50 млн грн за подряд по восстановлению разрушенного моста через реку Веревчина в Краснодолинской общине Баштанского района Николаевской области нардеп через доверенное лицо предоставил Найему обещанный процент в сумме 150 тысяч долларов. Передача неправомерной выгоды состоялась на паркинге одного из столичных супермаркетов, а деньги находились в китайской шкатулке.

