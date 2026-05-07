Украина запросила данные о своих гражданах в ЕС

Общество
Минсоцполитики хочет получить от Евросоюза данные об украинцах, находящихся под временной защитой ЕС. Это необходимый шаг плана по подготовке политики их возвращения домой.
Украина хочет получить от ЕС сведения о своих соотечественниках, которые находятся под временной защитой Евросоюза. В частности – об уязвимых категориях населения.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики, семьи и единства Украины на официальном сайте.

Это необходимо, чтобы подготовить политику их возвращения и помочь общинам принимать людей после завершения войны, заявил министр соцполитики Денис Улютин по итогам встречи с Еврокомиссаром по вопросам внутренних дел и миграции Магнусом Бруннером.

Министр подчеркнул: необходимо избежать правовой неопределенности и обеспечить универсальные подходы стран ЕС к статусу украинцев. Люди не должны оказаться в правовом вакууме.

Главным приоритетом Украины, по словам Улютина, остается безопасное и добровольное возвращение граждан.

«Наша позиция четкая: мы хотим, чтобы украинцы возвращались домой, но это должно быть добровольное и осознанное решение. Ключевым фактором для принятия такого решения остается безопасность, которая зависит от ситуации на местах и от наших Вооруженных Сил», – отметил министр.

Отдельно стороны обсудили легальную миграцию, интеграцию украинцев на рынке труда и сохранение человеческого капитала для будущего восстановления Украины.

Как известно, ЕС подготовил план постепенного завершения временной защиты для украинских беженцев, который предусматривает два основных сценария: переход к легальному проживанию в странах Евросоюза или добровольное возвращение в Украину. Временная защита для украинцев в странах ЕС будет действовать до 4 марта 2027 года.

