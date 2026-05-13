Обвиняемым экс-детективу БЭБ и экс-полицейскому снова продлили обязанности

Высший антикоррупционный суд продлил до 6 июля срок действия обязанностей, возложенных на бывшего детектива Бюро экономической безопасности Артема Мациевского в рамках дела о взятках.

Такое решение 6 мая принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, Высший антикоррупционный суд заключил под стражу экс-детектива БЭБ Мациевского и определил ему альтернативу в размере 4,24 млн грн залога. На счет ВАКС был внесен этот размер залога и Мациевский вышел из-под стражи. На него возложили следующие обязанности: прибывать в суд по каждому требованию; сообщать суд об изменении своего места жительства и/или работы; воздерживаться от общения с другим обвиняемым и другими лицами; сдать на хранение загранпаспорта.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры просил продлить действие этих обязательств еще на два месяца.

«Продлить на два месяца срок действия обязанностей, возложенных на обвиняемого (Мациевского – ред.). Установить срок действия обязанностей, возложенных на обвиняемого, до 6 июля 2026 года включительно», – говорится в решении.

Суд также продлил до 6 июля срок действия обязанностей, возложенных на бывшего следователя по особо важным делам следственного управления Главного управления Национальной полиции в Киевской области Владислава Билыкова. У него такой же список обязательств.

Напомним, НАБУ и САП разоблачили бывших детектива БЭБ и следователя полиции Киевщины на вымогательстве неправомерной выгоды в размере 150 тысяч долларов у руководителя компании «СхидЗахид» Василия Боробца. По данным следствия, именно столько стоило непривлечение к уголовной ответственности и разблокирование счетов предприятия. Лица давили на предпринимателя, убеждая его в неизбежности подозрения, приговора и конфискации имущества.

Экс-полицейскому также сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 263 УК Украины. По данным следствия, он без предусмотренного законом разрешения приобрел и хранил огнестрельное оружие и боеприпасы, обнаруженные и изъятые во время обыска.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.