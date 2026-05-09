В НАТО ожидают новых решений Трампа по войскам США в Европе – СМИ

Европейские союзники США готовятся к возможным новым решениям президента Дональда Трампа относительно американского военного присутствия на континенте. Среди потенциальных шагов обсуждается сокращение контингента в Италии и Испании.

Об этом сообщает Bloomberg.

21 октября 2024, 18:00 Войска США в Европе: численность контингента в разных странах Численность военных США в странах Европы – на инфографике. Украина после войны предлагает частично заместить американский контингент.

В НАТО, по данным Bloomberg, обсуждают вероятное сокращение участия США в военных учениях в Европе, а также возможную переброску части американских сил из стран, которые Вашингтон считает недостаточно лояльными, в государства, более близкие к нынешней администрации США. Среди стран, которые могут получить дополнительное американское военное присутствие, называют Польшу. Варшава ранее неоднократно заявляла о готовности разместить больше военных США на своей территории.

Пентагон отказался комментировать информацию Bloomberg, а в Белом доме переадресовали журналистов к заявлениям госсекретаря США Марко Рубио. Во время визита в Италию Рубио заявил, что присутствие американских войск в Европе имеет стратегическое значение для США, однако этот вопрос требует пересмотра в отношении отдельных союзников НАТО.

На данный момент в Европе дислоцировано около 85 тысяч американских военных. В то же время часть дипломатов Альянса считает, что возможности Трампа для масштабного сокращения контингента могут быть ограничены позицией Конгресса США и стратегическими интересами Вашингтона в регионе.

Бывший высокопоставленный чиновник НАТО и генерал-майор армии США в отставке Гордон Дэвис отметил, что существенное сокращение американских сил в Европе может негативно сказаться не только на союзниках, но и на самих Соединенных Штатах.

Напомним, ранее Пентагон сообщил о планах вывести около 5 тысяч американских военных из Германии и перебросить их в США и на другие зарубежные базы. Впоследствии президент США Дональд Трамп допустил дальнейшее сокращение американского военного присутствия в Германии.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.