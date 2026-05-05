Британия ввела новые санкции против россии: в списке 35 физических и юридических лиц

Британское правительство ввело новый пакет санкций против российской федерации, в который попали 35 физических и юридических лиц. Они причастны к поставкам компонентов для дронов и вербовке иностранцев для войны против Украины.

Об этом 5 мая на своем официальном сайте сообщило британское правительство.

В Лондоне отметили, что россия активно использует уязвимых мигрантов, обещая им работу или лучшие условия жизни, а затем вовлекает их в войну или производство военной техники. По данным британских властей, таких людей нередко используют как «пушечное мясо».

Объявленные санкции непосредственно направлены против лиц, занимающихся торговлей мигрантами для отправки их на передовую, а также против компаний, поставляющих продукцию на российские заводы по производству дронов.

Это 35 лиц и организаций, в том числе те, кто отвечает за сети торговли людьми.

В частности, под санкции попала Полина Азарных – бывшая российская учительница, которая, по данным следствия, направила иностранцам почти 500 приглашений для въезда в россию и последующего вступления на военную службу. По информации СМИ, она вводила мужчин в заблуждение, убеждая, что они не будут участвовать в боевых действиях.

Ограничения также ввели против семи сотрудников российской программы «Алабуга Старт» по производству дронов на предприятии, которую используют для привлечения иностранцев.

Отдельный блок санкций касается российской индустрии беспилотников. В список внесли компании и посредников из разных стран, в частности Китая и Таиланда, которые помогали рф обходить международные ограничения и поставлять необходимые технологии и комплектующие.

Санкции коснулись Павла Никитина – разработчика беспилотника VT-40. Его компания занимается созданием дешевых дронов массового производства, которые россия активно применяет во время атак на Украину.

Министр по вопросам санкций Британии Стивен Доути заявил, что практика эксплуатации уязвимых людей для «поддержки провальной и незаконной войны россии в Украине является варварской».

«Эти санкции разоблачают и нарушают деятельность тех, кто торгует мигрантами как «пушечным мясом» и поставляет на фабрики дронов путина незаконные компоненты для ударов по невинным гражданским лицам и жизненно важной инфраструктуре», – сказал он.

Как известно, по оценкам правительства Великобритании, международные санкции уже стоили россии более $450 млрд потерянных доходов.

Напомним, в апреле Евросоюз ввел новый, уже 20-й, пакет санкций против россии. Как известно, его принятие затянулось на несколько месяцев из-за позиции Венгрии.

Ранее Евросоюз продлил антироссийские санкции, введенные в связи с полномасштабным вторжением россии и оккупацией агрессором части Украины, еще на полгода, до 15 сентября.

Также Совет ЕС расширил санкции против российских пропагандистов.

Кроме этого, президент Владимир Зеленский подписал указы о решении СНБО касательно применения санкций против 121 командира рф, координировавших ракетные атаки по Украине.

