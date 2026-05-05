Нардепу Дубинскому сообщили о новом подозрении по делу о госизмене

Народный депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский получил новое подозрение. Следствие считает, что парламентарий наносил ущерб информационной безопасности Украины.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Больше 30 действующих народных депутатов имеют минимум одно подозрение Больше 30 действующих нардепов получили минимум одно подозрение. Трое депутатов находятся в розыске, пятеро сидят в СИЗО или под домашним арестом.

Ведомство не называет фамилию нардепа, однако Дубинский в соцсетях уже подтвердил, что речь идет именно о нем.

По версии следствия, Дубинский действовал в сговоре с другими лицами и наносил ущерб информационной безопасности Украины, систематически используя собственные Telegram-канал, Facebook и Instagram для распространения контента, характерного для российской пропаганды.

В частности, отмечается, что публикации были направлены на подрыв доверия к государственным институтам, дискредитацию внутренней и внешней политики Украины, а также срыв мобилизации.

Правоохранители исследовали более 50 видео и сообщений депутата. Судебные экспертизы, по данным прокуратуры, выявили в них признаки российских пропагандистских нарративов.

«Действия народного депутата квалифицированы по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание на срок 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества», – говорится в сообщении.

Нардеп заявил, что подозрение касается именно его, назвав это дело «сфабрикованным». По его словам, одновременно с вручением подозрения в его камере в СИЗО и у адвокатов проводят обыски.

Напомним, Александру Дубинскому объявили подозрение в государственной измене и участии в преступной организации в ноябре 2023 года.

На следующий день Печерский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. В декабре 2024 года Киевский апелляционный суд продлил арест депутата до 2 января 2025 года.

15 января Дубинскому продлили меру пресечения и впервые определили альтернативу содержанию под стражей – залог в 33 млн 280 тыс. гривен.

Позже Киевский апелляционный суд удовлетворил жалобу прокуроров Офиса генпрокурора и отменил возможность внесения залога для подозреваемого в госизмене народного депутата.

Кроме этого, летом 2025 года Финансовый комитет Рады проголосовал за снятие Дубинского с должности заместителя главы комитета.

