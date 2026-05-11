В «Приват24» произошел массовый сбой

В Украине 11 мая произошел массовый сбой в работе мобильного приложения «ПриватБанка». Большинство пользователей сервиса жаловались на невозможность зайти в кабинет и совершить переводы.

Об этом сообщают украинцы в социальных сетях.

По их словам, при попытке входа на экране появляется сообщение об ошибке.

Специалисты финучреждения признали проблему и заявили, что работают над ее устранением.

«Мы работаем над устранением временного технического сбоя с авторизацией и входом в «Приват24». Просим извинения у наших клиентов за неудобства, связанные с ситуацией», – говорится в сообщении.

Позже в «ПриватБанке» подтвердили, что мобильное приложение «Приват24» и другие сервисы восстановили стабильную работу. Переводы и платежи проходят в обычном режиме.

Однако, по данным некоторых пользователей, проблема решена не окончательно. Несколько человек сообщают, что до сих пор не могут авторизоваться в кабинете.

«Обновляется страница, просит ввести пароль и ничего не происходит», – жалуются люди.

