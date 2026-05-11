Экс-руководителю Верховного суда Князеву снова продлили обязательства

Высший антикоррупционный суд продлил до 30 июня срок действия обязанностей, возложенных на бывшего председателя Верховного суда Всеволода Князева. Специализированная антикоррупционная прокуратура обвиняет его в получении 1,8 млн долларов неправомерной выгоды.

Такое решение 30 апреля принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, Князев вышел из-под стражи после внесения более 18 млн грн залога. На него возложили следующие обязанности: прибывать по каждому требованию; не отлучаться за пределы Украины без разрешения; сообщать об изменении места жительства и/или работы; воздерживаться от общения осужденным Олегом Горецким и подозреваемым Константином Жевагом, а также свидетелями; сдать на хранение загранпаспорта и носить электронный браслет.

Позже с него сняли браслет. Поэтому прокурор САП просил продлить действие этих обязательств еще на два месяца.

«Удовлетворить частично ходатайство прокурора САП о продлении срока действия обязанностей. Продлить обвиняемому (Князеву – ред.) срок действия возложенных его обязанностей. Срок действия постановления установить до 30 июня 2026 года включительно», – говорится в решении.

Напомним, ВАКС приступил к рассмотрению дела судьи Верховного суда Всеволода Князева. По версии обвинения, Князев получил 1,8 млн долларов неправомерной выгоды из-за посредника-адвоката Олега Горецкого. Саму же неправомерную выгоду передал украинский олигарх Константин Жеваго за принятие Верховным судом решения в его пользу по поводу покупки им 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината.

В 2022 году апелляционный суд отменил решение первой инстанции и признал недействительным договор купли-продажи ценных бумаг. Чтобы не допустить потерю акций, в начале марта 2023 года Жеваго вступил в сговор с адвокатом Горецким, имевшим связи с судьями Верховного суда.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.