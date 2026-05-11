СБУ сообщили о новом подозрении экс-нардепу Мураеву, обвиняемому в госизмене

Бывшему народному депутату, руководителю запрещенной партии «Наши» Евгению Мураеву сообщено о новом подозрении. Подсанкционный политик продолжил распространять российскую пропаганду после начала полномасштабной войны в Украине.

Об этом сообщают пресс-службы СБУ и Офиса Генпрокурора.

24 июня 2024, 17:00 Кого из бывших и нынешних украинских чиновников заподозрили в госизмене после начала большой войны Кто из бывших и нынешних нардепов, министров, мэров и других чиновников получил подозрение в госизмене во время полномасштабной войны – на инфографике.

«Служба безопасности собрала новые доказательства подрывной деятельности руководителя запрещенной прокремлевской партии «Наши» – бывшего народного депутата Украины Евгения Мураева», – говорится в сообщении.

По материалам дела, фигурант продолжил распространять прокремлевскую пропаганду после начала полномасштабной войны. В частности, скрываясь за границей, Мураев дал интервью, в котором называл вооруженную агрессию рф против Украины «внутренним гражданским конфликтом».

Как отмечается, также экс-нардеп распространял фейки о внутренней ситуации в стране, призывал ее граждан сложить оружие перед российскими захватчиками и оправдывал временную оккупацию части украинской территории.

«Кроме этого, до запрета подконтрольного Мураеву телеканала «Наш», он массово использовал медиаресурс для распространения дезинформации о общественно-политической ситуации в Украине в пользу рф», – пишет пресс-служба СБУ.

Инициированная Службой безопасности экспертиза подтвердила факты информационно-подрывной деятельности фигуранта в интересах страны-агрессора.

СБУ заочно сообщила Мураеву о подозрении по чч. 1, 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников).

Как уточнили в ОГП, речь идет о его интервью одному из YouTube-каналов в январе 2025 года. Во время разговора экс-нардеп заявил, что его «родина – СССР», а войну в Украине назвал «гражданской».

По версии следствия, в этом же интервью политик пытался снять ответственность с россии за начало войны и переложить ее на Украину. Похожие тезисы он также распространял в своем Telegram-канале. Там он утверждал, что Украину якобы втянули в войну «внешние силы». Действия экс-нардепа квалифицированы по ч. 1, ч. 3 ст. 436-2 УК Украины.

Стоит отметить, что Мураев – бывший народный депутат и владелец телеканала «НАШ». Против него введены санкции СНБО, введенные в действие указом президента Украины, а также он является фигурантом уголовного производства по подозрению в государственной измене.

Напомним, в июне 2022 года суд запретил партию «Наши», главой которой был бывший народный депутат Евгений Мураев. В 2023 году экс-нардепу Мураеву сообщили о подозрении в госизмене.

В январе 2025 года президент Владимир Зеленский ввел санкции против пророссийских пропагандистов и предателей, среди которых был Мураев.

Прошлым летом в TikTok заблокировал два канала подсанкционного политика Евгения Мураева, которые распространяли пророссийские месседжи и дезинформацию.

А из инфографики «Слово и дело» можно узнать, сколько подписчиков имели заблокированные в Украине YouTube-каналы пропагандистов, в частности канал Мураева.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.