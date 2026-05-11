Людей в возрасте 50+ будут привлекать к рынку труда: правительство запускает новую программу

В Украине запускают новую программу «Опыт имеет значение», которая предусматривает расширение возможностей трудоустройства для людей в возрасте 50+ через формат взрослой стажировки и профессиональной адаптации.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

По её словам, дефицит квалифицированных работников уже сейчас является одним из ключевых вызовов для украинской экономики. Наиболее ощутимо это проявляется в строительной отрасли и оборонно-промышленном комплексе, где потребность в кадрах, по оценкам правительства, в дальнейшем будет только расти.

«Люди – основа нашей устойчивости и экономической состоятельности. Каждый и каждая нужны для экономики в условиях войны и восстановления страны. Работаем над стимулами для работодателей и возможностями для людей с опытом возвращаться на рынок труда», – отметила Свириденко.

Как отмечается, новая инициатива предусматривает три основных этапа.

Первый – подготовительный, который включает обучение, обновление профессиональных навыков, адаптацию резюме и ознакомление с актуальными требованиями рынка труда.

Второй этап – непосредственное взаимодействие с работодателями, в ходе которого участники смогут обсудить формат будущего сотрудничества.

Третий – стажировка или трудоустройство с испытательным периодом, что позволит как работнику, так и работодателю оценить эффективность сотрудничества.

Программу будут реализовывать в партнёрстве с Государственной службой занятости, представителями бизнеса и общественными организациями. Правительство рассчитывает, что это позволит уменьшить кадровый дефицит и одновременно повысить уровень занятости среди людей старшего возраста.

«Исследование «Рынок труда после 50 лет» показало: люди 50+ не выпадают с рынка труда из-за нехватки опыта. Напротив – работодатели ценят их надёжность. В то же время 65% компаний говорят о барьере цифровых навыков, а 60% признают влияние возрастных стереотипов при найме», – добавляет Свириденко.

Напомним, в Украине официально упростили процедуру подтверждения страхового стажа. Теперь граждане, чьи документы были утрачены из-за оккупации, ликвидации предприятий или уничтожения архивов, могут подтверждать свой трудовой опыт по обновлённым механизмам, что значительно облегчает процесс назначения пенсий.

Также сообщалось, что идёт подготовка к масштабному обновлению пенсионного законодательства. Новая модель будет включать базовую государственную выплату, страховую часть и специальные профессиональные программы. Соответствующий законопроект планируют внести на рассмотрение Верховной Рады до конца текущего года.

