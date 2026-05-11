Украина может получить первые деньги по кредиту на €90 млрд уже на следующей неделе – Кос

Первые транши из европейского кредита на поддержку Украины на 2026–2027 годы объемом €90 млрд могут быть перечислены уже на следующей неделе.

Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам, передает Укрінформ.

23 апреля 2026, 14:01

По её словам, Европейская комиссия рассчитывает на быстрый запуск финансирования.

«Всё, что касается Украины, – это моя ответственность. Это ответственность Европейской комиссии, и я надеюсь, что уже на следующей неделе мы сможем отправить первые платежи», – отметила Кос.

Она подчеркнула, что этот финансовый пакет является частью долгосрочной поддержки Украины, которая должна обеспечить как оборонные потребности, так и стабильное функционирование государства в условиях войны. В то же время еврокомиссар отметила, что не рассматривает эти средства как инструмент, способный самостоятельно остановить войну.

«Я хотела бы сказать, что эти деньги остановят войну, но я не могу этого сказать. Однако они позволят Украине защищать не только свою территорию, но и Европу и европейские ценности», – сказала она.

Кос напомнила, что программа финансирования рассчитана до конца 2027 года. Параллельно продолжаются дискуссии относительно дальнейшей поддержки Украины в рамках следующего многолетнего бюджета ЕС. Отдельно она подчеркнула, что часть средств будет направлена не только на военные нужды, но и на поддержку государственного бюджета Украины.

«Это позволит обеспечить нормальное функционирование государства, поскольку часть финансирования пойдёт непосредственно в бюджет», – пояснила еврокомиссар.

Она также подчеркнула, что доступ к финансированию связан с продолжением реформ в Украине, добавив, что процесс реформ уже продолжается.

Напомним, 23 апреля Европейский Союз официально утвердил предоставление Украине кредита в размере 90 миллиардов евро. По словам президента Украины, этот пакет усилит украинскую армию, обеспечит большую устойчивость государства и позволит выполнять социальные обязательства перед гражданами.

Кредит Украине будет финансироваться за счёт заимствований на рынках капитала и будет обеспечен резервами европейского бюджета. Это означает, что Украине не придётся возвращать 90 млрд кредита.

Также известно, что к кредитной программе ЕС для Украины присоединятся Великобритания и ещё несколько стран. Сейчас продолжается финальная доработка международно-правовых документов относительно механизма финансирования.

