Украина может получить первые деньги по кредиту на €90 млрд уже на следующей неделе – Кос

Первые транши из европейского кредита на поддержку Украины на 2026–2027 годы объемом €90 млрд могут быть перечислены уже на следующей неделе.
Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам, передает Укрінформ.
По её словам, Европейская комиссия рассчитывает на быстрый запуск финансирования.
«Всё, что касается Украины, – это моя ответственность. Это ответственность Европейской комиссии, и я надеюсь, что уже на следующей неделе мы сможем отправить первые платежи», – отметила Кос.
Она подчеркнула, что этот финансовый пакет является частью долгосрочной поддержки Украины, которая должна обеспечить как оборонные потребности, так и стабильное функционирование государства в условиях войны. В то же время еврокомиссар отметила, что не рассматривает эти средства как инструмент, способный самостоятельно остановить войну.
«Я хотела бы сказать, что эти деньги остановят войну, но я не могу этого сказать. Однако они позволят Украине защищать не только свою территорию, но и Европу и европейские ценности», – сказала она.
Кос напомнила, что программа финансирования рассчитана до конца 2027 года. Параллельно продолжаются дискуссии относительно дальнейшей поддержки Украины в рамках следующего многолетнего бюджета ЕС. Отдельно она подчеркнула, что часть средств будет направлена не только на военные нужды, но и на поддержку государственного бюджета Украины.
«Это позволит обеспечить нормальное функционирование государства, поскольку часть финансирования пойдёт непосредственно в бюджет», – пояснила еврокомиссар.
Она также подчеркнула, что доступ к финансированию связан с продолжением реформ в Украине, добавив, что процесс реформ уже продолжается.
Напомним, 23 апреля Европейский Союз официально утвердил предоставление Украине кредита в размере 90 миллиардов евро. По словам президента Украины, этот пакет усилит украинскую армию, обеспечит большую устойчивость государства и позволит выполнять социальные обязательства перед гражданами.
Кредит Украине будет финансироваться за счёт заимствований на рынках капитала и будет обеспечен резервами европейского бюджета. Это означает, что Украине не придётся возвращать 90 млрд кредита.
Также известно, что к кредитной программе ЕС для Украины присоединятся Великобритания и ещё несколько стран. Сейчас продолжается финальная доработка международно-правовых документов относительно механизма финансирования.
