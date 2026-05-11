Верховный суд назначил заседание по делу экс-судьи из Дружковки

Верховный суд готов рассмотреть жалобу на приговор, которым к 7,5 годам лишения свободы приговорили бывшего судью Дружковского городского суда Донецкой области Геннадия Молибогу и к 4,5 годам – экс-прокурора Дружковского отдела Краматорской местной прокуратуры региона Василия Ягупца.

Такое решение 1 мая принял Кассационный уголовный суд, сообщает «Слово и дело».

Как известно, Высший антикоррупционный суд приговорил к 7,5 годам заключения Молибогу, а Ягупца – к 4,5 годам. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила приговор без изменений в части наказания. Защитник Молибоги подал кассационную жалобу на приговор.

«Закончить подготовку и назначить уголовное производство по кассационной жалобе защитника осужденного (Молибоги – ред.) на приговор ВАКС от 16 декабря 2024 года и определение АП ВАКС от 10 февраля 2026 года к рассмотрению в кассационном порядке Верховным Судом коллегией судей Второй судебной палаты Кассационного уголовного суда на 11:00 25 августа 2026 года», – говорится в решении.

Напомним, по версии обвинения, в декабре 2017 года председатель Дружковского городского суда Донецкой области Геннадий Молибога получил от прокурора местной прокуратуры Василия Ягупца неправомерную выгоду за принятие им решения о непривлечении двух других лиц (от которых собственно и получил средства для передачи судьи) к административной ответственности.

