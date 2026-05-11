Отпуск для военных по семейным обстоятельствам: как оформить и сколько дней дают

Военнослужащие в Украине имеют право на отпуск по семейным обстоятельствам. Он предоставляется в случае важных жизненных ситуаций и позволяет временно оставить службу без потери денежного довольствия.

Об этом напомнили в Черновицком областном ТЦК и СП.

В ТЦК объяснили, что закон не содержит четкого перечня оснований для такого отпуска – решение в каждом случае принимает командир с учетом обстоятельств и ситуации на службе. Чаще всего причинами становятся женитьба военнослужащего, тяжелая болезнь или смерть близких родственников, стихийные бедствия или другие чрезвычайные события, требующие личного присутствия.

Стандартная продолжительность отпуска составляет до 10 календарных дней. Дополнительно может предоставляться время на дорогу – до двух суток в одну сторону. Всего военного могут отпустить максимум на 14 дней.

За военнослужащим полностью сохраняется денежное довольствие, включая надбавки. Ограничений по количеству таких отпусков в течение года закон не устанавливает, однако каждый случай требует подтверждения документами.

Чтобы оформить отпуск, военный должен подать рапорт, в частности через приложение Армия+. В заявлении нужно указать причину, желаемые даты и необходимость времени на дорогу. К рапорту прилагаются подтверждающие документы: справки, свидетельства или другие бумаги. Если их нет на момент подачи, это нужно отдельно указать.

После рассмотрения командир принимает решение с учетом боевой обстановки. В случае согласования оформляется приказ и военному выдают отпускной билет.

В ТЦК также напомнили, что после завершения отпуска военнослужащий обязан вовремя вернуться в часть или сообщить об уважительных причинах задержки.

Право на такой отпуск предусмотрено законом Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» и указом президента №1153, который регулирует порядок прохождения военной службы.

Напомним, в Украине начали готовить изменения в систему комплектования армии. Речь идет о постепенном переходе от мобилизационной модели к контрактной службе. Также в ВСУ хотят жестче урегулировать сроки пребывания военных на передовой.

А в феврале Рада приняла закон, который значительно расширяет социальные, трудовые и пенсионные права военнослужащих и членов их семей.

