В США раскрыли, как новый лидер Ирана Хаменеи управляет страной после ранений

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, по данным американской разведки, продолжает влиять на военную стратегию страны, несмотря на ранения и изоляцию.

Об этом сообщает CNN.

11 апреля 2026, 12:02 СМИ раскрыли подробности о состоянии лидера Ирана Хаменеи Состояние нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи может быть значительно хуже, чем сообщалось ранее. Он получил серьезные травмы лица и одной или обеих ног.

По данным телеканала, точный объем полномочий Хаменеи пока неизвестен, однако он, вероятно, участвует в переговорах с США о прекращении войны.

Как утверждают источники CNN, Хаменеи не использует электронные средства связи из-за опасений за безопасность. Он общается только лично или передает сообщения через проверенного курьера.

Также сообщается, что верховный лидер Ирана находится в изоляции и продолжает лечение после ранений.

По информации американской разведки, он получил ожоги лица, руки, туловища и ноги.

В то же время высокопоставленный представитель офиса верховного лидера Ирана заявил, что Хаменеи якобы «полностью здоров». По его словам, он получил легкие травмы стопы и поясницы, а также ранение уха осколком.

«Враг распространяет всевозможные слухи и ложные утверждения», – заявил представитель офиса Хаменеи.

Напомним, бывший верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб 28 февраля во время авиаудара в первый день военной операции США. Тегеран сначала скрывал это, но позже подтвердил официально.

Вскоре появилась информация об атаке Израиля на его сына Моджтабу Хаменеи, который получил ранения во время этого налета.

Несмотря на полученные ранения, 8 марта Совет экспертов Ирана официально объявил Моджтабу Хаменеи новым верховным лидером.

