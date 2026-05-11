Обвиняемому экс-начальнику подразделения УЗ продлили обязательства

Высший антикоррупционный суд продлил до 1 июля срок действия обязанностей, возложенных на бывшего начальника производственного структурного подразделения «Черкасский путевой ремонтно-механический завод» филиала «Центр по ремонту и эксплуатации путевых машин» АО «Укрзализныця» Романа Желизняка. Специализированная антикоррупционная прокуратура обвиняет его в завладении средствами.

Такое решение 1 мая принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, антикоррупционный суд продлил арест Желизняка. Альтернативой ему определили 5 млн грн залога. Позже суд продлевал арест и в последний раз снизил залог до 1,5 млн грн. Эти средства внесли и подозреваемый вышел из-под стражи. На него возложили следующие обязанности: прибывать по первому требованию; сообщать об изменении своего места жительства и места работы; воздерживаться от общения с обвиняемыми, а также свидетелями; сдать на хранение загранпаспорта.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры просил суд продлить действие этих обязанностей еще на два месяца.

«Ходатайство прокурора о продлении срока действия обязанностей удовлетворить. Продлить на два месяца срок действия обязанностей, возложенных на обвиняемого (Желизняка – ред.). Установить срок действия обязанностей до 1 июля 2026 года включительно», – говорится в решении.

Напомним, НАБУ и САП задержали экс-начальника подразделения филиала «Укрзализныци». По версии следствия, организованная группа на протяжении 2021-2022 годов завладела денежными средствами АО «Укрзализныця» путем злоупотребления должностными лицами ВСП «Черкасский ПРЗМ» филиала ЦРЭКМ УЗ своим служебным положением. О подозрении сообщили пяти участникам организованной группы.

В 2021 году бывший директор ПСП «Черкасский ПРЗМ» филиала УЗ с целью противоправного обогащения образовал организованную группу из действующих и бывших сотрудников завода. В течение апреля 2021 – февраля 2022 годов он добился избрания заранее определенных компаний победителями закупки услуг по ремонту путевых машин. Однако такой ремонт фактически не производился, а члены организованной группы подделывали документы, свидетельствовавшие о якобы выполнении работ рядом предприятий с признаками фиктивности. Как следствие, УЗ понесла убытки на сумму 17,1 млн грн, которыми завладели участники преступления.

