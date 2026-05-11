Литва выделит Украине еще 10 млн евро: на что направят

Правительство Литвы выделит Украине более 10 млн евро на программы, связанные с возвращением украинских детей, депортированных россией.

Об этом заявил глава министерства иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, его цитирует Укринформ.

По его словам, соответствующее соглашение в скором времени будет подписано с главой МИД Украины Андреем Сибигом.

«Сегодня я подпишу соглашение с моим коллегой из Украины, Андреем Сибигой, моим хорошим другом, согласно которому мы выделим более 10 млн евро детям Украины на возвращение, реабилитацию, реинтеграцию, а также на привлечение к ответственности», – заявил Будрис.

Литовский министр также подчеркнул, что депортация украинских детей является военным преступлением и не может быть предметом политических компромиссов или переговоров. По его словам, Литва уже обратилась в Международный уголовный суд по этим действиям россии и продолжит работу в этом направлении.

Напомним, накануне стало известно, что Британия расширила санкции против рф за похищение украинских детей и пропаганду.

А до этого президент Владимир Зеленский ввел санкции против лиц, причастных к похищению украинских детей и теневого флота рф.

