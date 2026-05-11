Захват квартир умерших с участием экс-судьи: в ДБР раскрыли новые детали схемы

Соучастникам преступной схемы захвата квартир умерших людей при участии экс-судьи из города Макарова, который ранее сбил военного на блокпосту в Киеве, удалось завладеть пятью квартирами.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По данным следствия, схема по завладению квартирами действовала на протяжении 2021–23 годов. Злоумышленникам за короткий период времени удалось завладеть пятью квартирами в Одесской и Киевской общинах.

«Они намеревались завладеть еще одной квартирой, однако в финале истории у владельцев оказалась наследница и преступный умысел преступной группировки сорвался. Основной замысел группы заключался в том, чтобы найти квартиру, владелец которой умер и не оставил наследника. Тогда злоумышленники оформляли фиктивный договор купли-продажи на имущество и через фиктивные судебные решения передавали право собственности доверенным лицам», – говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что деятельность группы была четко структурирована и хорошо организована. Следствие установило, что судья, который позже попал в ДТП, его адвокат и бывший государственный исполнитель были мозговым центром группы.

Правоохранители официально не называют имен, однако из материалов дела следует, что речь идет именно об Алексее Тандыре.

На данный момент пяти фигурантам сообщено о подозрении за участие в преступной организации, а также судье, который был одним из организаторов схемы. Подозреваемым избрана мера пресечения. В частности, экс-судья будет находиться под стражей без альтернативы внесения залога. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

«Фактически трагическое ДТП на блокпосту в Киеве в мае 2023 года и последующее попадание экс-судьи в поле зрения правоохранителей позволили прекратить деятельность циничной схемы по незаконному завладению квартирами умерших граждан», – добавили в ГБР.

Как известно, 8 мая в Киеве разоблачили участников махинации, которые присвоили квартиры умерших украинцев. Одним из подозреваемых оказался экс-судья Тандыр, который в 2023 году насмерть сбил нацгвардейца на блокпосту.

Напомним, что Алексей Тандыр находится под следствием за смертельное ДТП на блокпосту, в котором погиб военный Вадим Бондаренко.

Ранее сообщалось, что в январе ЕСПЧ назначил экс-судье денежную компенсацию за нарушение сроков содержания под стражей, а в феврале 2026 года суд значительно смягчил финансовые условия залога, снизив его размер на 100 миллионов гривен.

