Масштабные пожары охватили Украину: ГСЧС назвала самые опасные области

Общество
Читати українською
В Украине зафиксировали более 1800 пожаров в экосистемах. Из-за жары, обстрелов и человеческого фактора выгорели тысячи гектаров земли.
shutterstock.com

В Украине из-за масштабных пожаров в экосистемах выгорело почти 2250 гектаров земли. Спасатели зафиксировали 1821 случай возгорания.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

Пожар в Чернобыльской зоне: огонь охватил уже 1200 гектаров лесаВ Чернобыльской зоне отчуждения в Киевской области идет ликвидация масштабного лесного пожара площадью 1200 га.

По данным спасателей, наибольшие площади пожаров зафиксировали в северных и центральных регионах страны.

Самая тяжёлая ситуация сложилась в Житомирской области, где огонь уничтожил более 842 гектаров экосистем.

Также значительные площади выгорели в Черниговской области – более 503 гектаров, Киевской – более 201 гектара, Ровенской – более 182 гектаров и Закарпатской – более 114 гектаров.

Менее масштабные, но многочисленные пожары зафиксировали также в Винницкой, Львовской, Полтавской и других областях.

В ГСЧС заявили, что основными причинами масштабных пожаров стали аномальная жара, российские обстрелы и человеческая халатность.

Спасатели подчёркивают, что сжигание сухостоя и мусора создаёт угрозу для жизни людей и может привести к масштабным катастрофам.

Граждан призвали не поджигать траву и соблюдать правила пожарной безопасности.

Напомним, 8 мая в ГСЧС сообщали о масштабных лесных пожарах в Киевской, Житомирской, Ровенской и Черниговской областях.

9 мая в Чернобыльской зоне площадь лесного пожара выросла до 1200 гектаров.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
ГСЧС Пожар Пожар в Чернобыле
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Глава Минобороны Латвии подал в отставку из-за дронов, нарушивших воздушное пространство
В Центре общественного здоровья рассказали, как в Украине распространяется хантавирус
В Одесской области мужчина напал с ножом на сотрудников ТЦК
Украина передала рф списки на обмен и ожидает выполнения этих договоренностей – Зеленский
В Ахтырке мужчина взорвал гранату во время переговоров с полицией, есть пострадавшие
В Германии рассматривают еще одну кандидатуру на роль переговорщика с рф от ЕС
В Ровно разоблачили схему фиктивного бронирования через теплоэнерго
Большинство американцев негативно оценивают действия Трампа в отношении экономики и инфляции – опрос
Аномальная жара: Испания запускает сеть климатических укрытий
Масштабные пожары охватили Украину: ГСЧС назвала самые опасные области
Больше новостей