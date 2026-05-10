Масштабные пожары охватили Украину: ГСЧС назвала самые опасные области

В Украине из-за масштабных пожаров в экосистемах выгорело почти 2250 гектаров земли. Спасатели зафиксировали 1821 случай возгорания.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

По данным спасателей, наибольшие площади пожаров зафиксировали в северных и центральных регионах страны.

Самая тяжёлая ситуация сложилась в Житомирской области, где огонь уничтожил более 842 гектаров экосистем.

Также значительные площади выгорели в Черниговской области – более 503 гектаров, Киевской – более 201 гектара, Ровенской – более 182 гектаров и Закарпатской – более 114 гектаров.

Менее масштабные, но многочисленные пожары зафиксировали также в Винницкой, Львовской, Полтавской и других областях.

В ГСЧС заявили, что основными причинами масштабных пожаров стали аномальная жара, российские обстрелы и человеческая халатность.

Спасатели подчёркивают, что сжигание сухостоя и мусора создаёт угрозу для жизни людей и может привести к масштабным катастрофам.

Граждан призвали не поджигать траву и соблюдать правила пожарной безопасности.

Напомним, 8 мая в ГСЧС сообщали о масштабных лесных пожарах в Киевской, Житомирской, Ровенской и Черниговской областях.

9 мая в Чернобыльской зоне площадь лесного пожара выросла до 1200 гектаров.

