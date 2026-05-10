В Европе опасаются нехватки оружия для сдерживания рф – FT

Германия возобновила переговоры с США о закупке крылатых ракет Tomahawk и пусковых установок Typhon. В Берлине опасаются, что Европа останется без достаточных средств сдерживания рф.
Об этом сообщает Financial Times.
По информации издания, немецкое правительство активизировало переговоры после решения Пентагона отказаться от планов размещения в Германии американского батальона дальнобойной артиллерии.
Министр обороны Германии Борис Писториус в ближайшее время планирует поездку в Вашингтон, чтобы продолжить переговоры о закупке систем большой дальности.
Как отмечает FT, ещё в прошлом году Берлин направил США соответствующий запрос, однако официального ответа до сих пор не получил.
«Главное – иметь ударные возможности в Европе», – заявил один из собеседников FT среди немецких чиновников.
По данным издания, в Германии допускают возможность выделения дополнительных средств, чтобы ускорить заключение сделки с США.
В то же время переговоры осложняются ухудшением отношений между президентом США Дональдом Трампом и канцлером Германии Фридрихом Мерцем из-за споров вокруг войны в Иране.
Напомним, ранее Пентагон сообщил о планах вывести около 5 тысяч американских военных из Германии и перебросить их в США и на другие зарубежные базы.
Позже президент США Дональд Трамп допустил дальнейшее сокращение американского военного присутствия в Германии.
