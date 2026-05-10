Россияне продолжают нарушать объявленное «перемирие»: сколько атак произошло на фронте

Российские войска продолжают нарушать объявленное «перемирие». По состоянию на 16:00 10 мая оккупанты уже 60 раз атаковали позиции Сил обороны Украины вдоль линии фронта.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Трамп допустил продление перемирия между Украиной и рф после 11 мая Дональд Трамп заявил, что перемирие между Украиной и россией может продлиться дольше трех дней. Президент США выразил надежду на прекращение войны и назвал потери сторон «безумием».

В частности, российская армия продолжает обстреливать приграничные районы Сумской области. Под огнем оказались Коренек, Нововасильевка, Рогозное, Яструбщина, Будки, Атинское, Нескучное, Бачевск, Лужки, Волфино и Искрисковщина.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло девять боестолкновений. На Южно-Слобожанском направлении оккупанты восемь раз штурмовали позиции украинских военных в районах Зеленого, Старицы, Петро-Ивановки, Мирового, Семеновки и Красного Первого.

На Лиманском направлении российские войска пять раз пытались прорвать оборону вблизи Заречного, Лимана, Ставков и Озерного. На Славянском направлении украинские военные отразили две атаки врага у Рай-Александровки и Резниковки.

Также бои продолжались на Константиновском направлении, где россияне совершили пять атак в районах Константиновки, Плещеевки, Степановки и Иванополья.

Больше всего штурмов зафиксировали на Покровском направлении – там оккупанты 24 раза пытались вытеснить украинских защитников с позиций вблизи Родинского, Гришино, Котлино, Удачного, Молодецкого, Муравки и других населенных пунктов.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили девять атак российских войск в районах Рыбного, Доброполья, Железнодорожного, Оленоконстантиновки и Гуляйпольского.

Напомним, с утра субботы, 9 мая, когда должно было действовать «перемирие», российские оккупационные войска атаковали беспилотниками два района Днепропетровщины. В результате атаки один человек погиб, еще один получил ранения.

Кроме того, с полуночи 10 мая Силы противовоздушной обороны обезвредили 27 беспилотников, которыми российские захватчики атаковали Украину.

