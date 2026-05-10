Россияне продолжают нарушать объявленное «перемирие»: сколько атак произошло на фронте

Российские войска продолжают нарушать объявленное перемирие. По состоянию на 16.00 10 мая Генштаб ВСУ зафиксировал 60 атак по всей линии фронта.
Российские войска продолжают нарушать объявленное «перемирие». По состоянию на 16:00 10 мая оккупанты уже 60 раз атаковали позиции Сил обороны Украины вдоль линии фронта.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Трамп допустил продление перемирия между Украиной и рф после 11 маяДональд Трамп заявил, что перемирие между Украиной и россией может продлиться дольше трех дней. Президент США выразил надежду на прекращение войны и назвал потери сторон «безумием».

В частности, российская армия продолжает обстреливать приграничные районы Сумской области. Под огнем оказались Коренек, Нововасильевка, Рогозное, Яструбщина, Будки, Атинское, Нескучное, Бачевск, Лужки, Волфино и Искрисковщина.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло девять боестолкновений. На Южно-Слобожанском направлении оккупанты восемь раз штурмовали позиции украинских военных в районах Зеленого, Старицы, Петро-Ивановки, Мирового, Семеновки и Красного Первого.

На Лиманском направлении российские войска пять раз пытались прорвать оборону вблизи Заречного, Лимана, Ставков и Озерного. На Славянском направлении украинские военные отразили две атаки врага у Рай-Александровки и Резниковки.

Также бои продолжались на Константиновском направлении, где россияне совершили пять атак в районах Константиновки, Плещеевки, Степановки и Иванополья.

Больше всего штурмов зафиксировали на Покровском направлении – там оккупанты 24 раза пытались вытеснить украинских защитников с позиций вблизи Родинского, Гришино, Котлино, Удачного, Молодецкого, Муравки и других населенных пунктов.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили девять атак российских войск в районах Рыбного, Доброполья, Железнодорожного, Оленоконстантиновки и Гуляйпольского.

Напомним, с утра субботы, 9 мая, когда должно было действовать «перемирие», российские оккупационные войска атаковали беспилотниками два района Днепропетровщины. В результате атаки один человек погиб, еще один получил ранения.

Кроме того, с полуночи 10 мая Силы противовоздушной обороны обезвредили 27 беспилотников, которыми российские захватчики атаковали Украину.

