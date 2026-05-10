Большинство американцев негативно оценивают действия Трампа в отношении экономики и инфляции – опрос

Опрос показал, что большинство американцев не одобряют политику Дональда Трампа в отношении экономики, инфляции и пошлин.
Большинство американских избирателей негативно оценивают действия президента США Дональда Трампа в сфере экономики и борьбы с инфляцией.

Об этом свидетельствуют результаты нового опроса, опубликованного Financial Times.

Рейтинги вниз, риски вверх: что слабость Трампа означает для УкраиныКак падение рейтингов Трампа, подготовка к промежуточным выборам в США и смещение внимания Белого дома на внутренние проблемы могут повлиять на военную поддержку Украины, переговорный процесс с РФ и общую логику сотрудничества Киева с Вашингтоном.

Согласно исследованию, почти 58% американцев заявили, что «полностью» или «частично» не одобряют политику Трампа в отношении инфляции и стоимости жизни. Еще более половины респондентов негативно оценили действия президента в вопросах занятости и общего состояния экономики.

Кроме того, 55% опрошенных считают, что введенные Трампом пошлины нанесли ущерб экономике США. Только примерно четверть избирателей убеждены, что торговая политика президента имела положительный эффект.

По данным FT, недовольство экономической ситуацией и обострение конфликта с Ираном могут осложнить позиции Республиканской партии перед промежуточными выборами в Конгресс, которые состоятся в ноябре.

Опрос, проведенный исследовательской компанией Focaldata, показал, что именно инфляция и стоимость жизни остаются главными проблемами для американских избирателей.

Напомним, в Белом доме и среди приближенных к Дональду Трампу политиков все чаще обсуждают госсекретаря Марко Рубио как одного из возможных кандидатов в президенты на выборах в США 2028 года.

Тем временем вице-президент США Джей Ди Вэнс хоть и остается фаворитом среди консервативного электората как потенциальный кандидат от Республиканской партии на выборах 2028 года, однако его позиции заметно пошатнулись.

