Долги теплокоммунэнерго перед «Нафтогазом» выросли почти до 150 млрд грн

Долги предприятий теплокоммунэнерго перед Нафтогазом выросли почти до 150 млрд грн. Правительство рассматривает компенсацию разницы в тарифах за счет бюджета и международной помощи.
Юлия Свириденко

За последние четыре года задолженность предприятий теплокоммунэнерго перед группой «Нафтогаз», включая компании из прифронтовых регионов, существенно выросла.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Речь идет об увеличении долгов более чем в два раза – с примерно 60 миллиардов гривен до почти 150 миллиардов гривен.

Правительство поручило проработать механизмы компенсации разницы в тарифах, чтобы стабилизировать ситуацию в энергетическом секторе. На данный момент рассматривается несколько возможных источников финансирования: средства государственного бюджета, финансовая поддержка Европейского Союза и международных партнеров, а также дивиденды от других государственных компаний.

Напомним, правительство планирует накопить 14,6 млрд кубометров природного газа в подземных хранилищах к началу отопительного сезона 2026/2027.

Тем временем международные партнеры уже заявили о выделении 100 млн евро через Фонд поддержки энергетики Украины для подготовки страны к следующему отопительному сезону.

