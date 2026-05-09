Долги теплокоммунэнерго перед «Нафтогазом» выросли почти до 150 млрд грн

За последние четыре года задолженность предприятий теплокоммунэнерго перед группой «Нафтогаз», включая компании из прифронтовых регионов, существенно выросла.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Речь идет об увеличении долгов более чем в два раза – с примерно 60 миллиардов гривен до почти 150 миллиардов гривен.

Правительство поручило проработать механизмы компенсации разницы в тарифах, чтобы стабилизировать ситуацию в энергетическом секторе. На данный момент рассматривается несколько возможных источников финансирования: средства государственного бюджета, финансовая поддержка Европейского Союза и международных партнеров, а также дивиденды от других государственных компаний.

Напомним, правительство планирует накопить 14,6 млрд кубометров природного газа в подземных хранилищах к началу отопительного сезона 2026/2027.

Тем временем международные партнеры уже заявили о выделении 100 млн евро через Фонд поддержки энергетики Украины для подготовки страны к следующему отопительному сезону.

