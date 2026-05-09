Бывшему сотруднику УГО сообщили о подозрении в мародерстве вместе с военными рф

Правоохранители объявили подозрение бывшему сотруднику Управления государственной охраны, которого подозревают в мародерстве во время оккупации Черниговской области в начале полномасштабной войны.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

По данным следствия, после вторжения рф мужчина не прибыл к месту службы в условиях военного положения и остался в селе Новая Басань Нежинского района.

Следователи утверждают, что впоследствии он начал контактировать с российскими военными и вместе с ними проник в местный магазин. Оттуда, по версии правоохранителей, были похищены продукты, промышленные товары и украшения из полудрагоценных камней.

В ходе обысков у фигуранта обнаружили часть похищенных украшений. Также правоохранители заявляют, что мужчина скрывался на чердаке дома, чтобы избежать задержания.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Следствие просит суд взять подозреваемого под стражу с возможностью внесения залога почти в 50 миллионов гривен. В случае доказательства вины мужчине грозит до шести лет лишения во владения.

Также сообщается, что ранее его уже приговаривали к 15 годам заключения за сотрудничество с оккупантами и самовольное оставление службы. Однако позже суд апелляционной инстанции отменил обвинительный приговор и оправдал его.

По информации источников «Украинской правды», речь идет о бывшем сотруднике Государственной службы охраны Владиславе Чередниченко.

Напомним, французские правоохранители задержали гражданина Украины, которого подозревают в причастности к пыткам заключенных в донецкой тюрьме «Изоляция».

Также сообщалось, что в марте 2025 года Окружной суд Хельсинки (Финляндия) приговорил россиянина Яна Петровского к пожизненному сроку по обвинению в совершении военных преступлений в Украине.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.