В ЕС раскрыли схему незаконной выдачи шенгенских виз россиянам

Общество
Читати українською
В Риме арестовали бывшего посла Италии в Узбекистане, которого подозревают в организации схемы выдачи шенгенских виз гражданам рф за взятки.
Фото: ИЗВЕСТИЯ

В Риме арестовали бывшего посла Италии в Узбекистане Пьергабриэле Пападиа де Боттини ди Сант-Аньезе по подозрению в организации схемы незаконной выдачи шенгенских виз гражданам рф.

Об этом сообщает La Repubblica.

Три страны Европы увеличили выдачу шенгенских виз россиянам – СМИВ 2025 году страны ЕС увеличили выдачу шенгенских виз гражданам россии, несмотря на войну в Украине и санкции. Больше всего виз выдали Франция, Италия и Испания, что вызвало споры внутри Евросоюза.

По данным следствия, дипломат во время работы в Узбекистане фактически руководил визовым отделом посольства и перевел туда Татьяну Тараканову – гражданку россии и Италии, с которой ранее работал в консульстве в Москве.

Прокуратура Рима подозревает обоих в содействии нелегальной иммиграции и коррупции.

Следователи считают, что Пападиа вместе с Таракановой организовал выдачу долгосрочных туристических виз гражданам рф, даже если они не соответствовали требованиям для въезда в Шенгенскую зону.

По данным правоохранителей, за свои услуги дипломат якобы требовал от 4 до 16 тысяч евро с человека.

В схеме, по версии следствия, участвовали три туристических агентства с офисами в Москве. Через них как минимум 95 граждан рф получили возможность въехать в Италию.

Сейчас финансовая полиция Италии проверяет около 400 дел и происхождение имущества дипломата на сумму примерно 3 миллиона евро.

Напомним, 7 мая СМИ сообщали, что в 2025 году страны ЕС увеличили выдачу шенгенских виз гражданам рф, несмотря на войну и санкции.

Кроме того, в августе 2025 года Словакия возобновила выдачу туристических виз россиянам.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ YOUTUBE КАНАЛ

и смотрите первыми новые видео от «Слово и дело»
ЕС Взятка Италия Виза Шенгенская виза Страна-террорист россия
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Глава ВОЗ заверил власти Тенерифе, что хантавирус не является очередным COVID-19
Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским не только в Москве, но есть условие
Мадьяр после присяги призвал президента Венгрии уйти в отставку – СМИ
Оккупанты во время «перемирия» атаковали два района Днепропетровщины, есть жертва
Пожар в Чернобыльской зоне: огонь охватил уже 1200 гектаров леса
В Испании ввели обязательный карантин для пассажиров лайнера, где обнаружили хантавирус
Зеленский о назначении Мадьяра премьером Венгрии: «Можем сделать Европу сильнее»
Смерть мужчины возле метро в Киеве: в метрополитене сделали заявление
На ремонт дорог местного значения выделят 3,5 млрд грн: какие работы выполнили с начала года
Во время «перемирия» рф атаковала сразу на нескольких направлениях – Генштаб
Больше новостей