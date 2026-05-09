В ЕС раскрыли схему незаконной выдачи шенгенских виз россиянам

В Риме арестовали бывшего посла Италии в Узбекистане Пьергабриэле Пападиа де Боттини ди Сант-Аньезе по подозрению в организации схемы незаконной выдачи шенгенских виз гражданам рф.
Об этом сообщает La Repubblica.
По данным следствия, дипломат во время работы в Узбекистане фактически руководил визовым отделом посольства и перевел туда Татьяну Тараканову – гражданку россии и Италии, с которой ранее работал в консульстве в Москве.
Прокуратура Рима подозревает обоих в содействии нелегальной иммиграции и коррупции.
Следователи считают, что Пападиа вместе с Таракановой организовал выдачу долгосрочных туристических виз гражданам рф, даже если они не соответствовали требованиям для въезда в Шенгенскую зону.
По данным правоохранителей, за свои услуги дипломат якобы требовал от 4 до 16 тысяч евро с человека.
В схеме, по версии следствия, участвовали три туристических агентства с офисами в Москве. Через них как минимум 95 граждан рф получили возможность въехать в Италию.
Сейчас финансовая полиция Италии проверяет около 400 дел и происхождение имущества дипломата на сумму примерно 3 миллиона евро.
Напомним, 7 мая СМИ сообщали, что в 2025 году страны ЕС увеличили выдачу шенгенских виз гражданам рф, несмотря на войну и санкции.
Кроме того, в августе 2025 года Словакия возобновила выдачу туристических виз россиянам.
