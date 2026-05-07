На приграничье Черниговщины из-за боевых действий горят 2400 гектаров леса

На приграничье Черниговской области из-за боевых действий и военной агрессии рф вспыхнул масштабный лесной пожар. Огонь охватил около 2400 гектаров леса, однако из-за угрозы обстрелов и российских беспилотников полноценное тушение сейчас невозможно.

Об этом сообщил филиал «Северный лесной офис» ГП «Леса Украины».

По данным лесников, возгорание возникло 5 мая в лесных массивах, которые могут быть загрязнены взрывоопасными предметами. Пожар распространился на территории Елинского и Тихоновицкого лесничеств.

В филиале отмечают, что из-за сложной ситуации с безопасностью полностью ликвидировать пожар сейчас невозможно. Над районом постоянно фиксируют российские беспилотники, что представляет угрозу для работников лесного хозяйства и спасателей ГСЧС.

Сейчас лесники и спасатели следят за развитием ситуации и проводят работы по локализации огня на более безопасном расстоянии от государственной границы.

Напомним, в Закарпатье уже вторые сутки продолжается ликвидация масштабного лесного пожара, который охватил около 75 гектаров в Верхне-Воловецком лесничестве. Правоохранители открыли уголовное производство и выясняют причины возгорания.

