На Закарпатье второй день бушует лесной пожар, открыто уголовное производство

В Закарпатье уже вторые сутки продолжается ликвидация масштабного лесного пожара, который охватил около 75 гектаров в Верхне-Воловецком лесничестве. Правоохранители открыли уголовное производство и выясняют причины возгорания.

Об этом сообщили в ГСЧС и Закарпатской областной прокуратуре.

По данным спасателей, огонь уже охватил около 75 гектаров леса вблизи поселка Воловец, работы по тушению продолжаются уже вторые сутки.

На месте происшествия развернут штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации. К тушению привлечены 243 человека и 46 единиц техники, в частности 138 спасателей и 36 единиц техники ГСЧС, а также авиация. На помощь закарпатским подразделениям прибыли спасатели из Львовской и Ивано-Франковской областей.

Как сообщили в Закарпатской областной прокуратуре, сообщение о пожаре поступило 5 мая около 15:30. По состоянию на вечер того же дня площадь возгорания достигла примерно 75 гектаров.

Мукачевская окружная прокуратура открыла уголовное производство по факту возгорания. Дело квалифицировано по ч. 2 ст. 245 Уголовного кодекса Украины – уничтожение или повреждение объектов растительного мира, повлекшее тяжкие последствия. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства возникновения пожара.

Как известно, в связи с потеплением в Украине начался сезон повышенной пожарной опасности в лесах. Спасатели призывают граждан не разводить костры в лесных массивах, не сжигать сухую растительность и не бросать окурки, ведь даже незначительное возгорание может привести к масштабному лесному пожару. В случае обнаружения огня следует немедленно сообщить в экстренные службы.

Напомним, в прошлом году в странах ЕС бушевали самые мощные лесные пожары за последние 19 лет. Площадь территорий, выгоревших, превысила 1 миллион гектаров. Больше всего пострадали отдельные районы Испании и Португалии.

А в январе в Чили по меньшей мере 18 человек погибли в результате масштабных лесных пожаров, которые охватили южные регионы страны, еще более 20 тысяч человек были вынуждены эвакуироваться в более безопасные регионы.

