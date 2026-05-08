В пяти областях зафиксировали обесточивания после вражеских обстрелов и непогоды

По состоянию на утро четверга, 8 мая, в результате российских атак на объекты энергетической инфраструктуры часть потребителей в четырех областях остались без электроснабжения. Также из-за непогоды без электричества остаются потребители в Ивано-Франковской области – полностью или частично обесточены семь населенных пунктов.

Об этом сообщают пресс-службы Укрэнерго и Минэнерго.

«В результате российских обстрелов часть потребителей в Запорожской, Сумской, Черниговской и Харьковской областях временно остаются без электроснабжения», – говорится в сообщении.

Отмечается, что энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение для всех абонентов. При этом в Одесской области оператором системы распределения временно применены сетевые ограничения, без графиков отключений.

Ограничения будут отменены сразу после стабилизации ситуации в сети облэнерго. В то же время, в других регионах применение ограничений 8 мая не прогнозируется.

По данным Укрэнерго, потребление электроэнергии возросло. Сегодня утром, 8 мая, его уровень был на 5,7% выше, чем в то же время 7 мая, когда суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на том же уровне, что и максимум предыдущего дня – в среду, 6 мая.

Напомним, компания ДТЭК в мае направит своих специалистов в страны Ближнего Востока для передачи опыта по защите энергетической инфраструктуры от атак дронов и ракет.

Также Канадское правительство направило еще один транш помощи Украине в размере 12,4 млн евро на поддержку энергетики и подготовку к следующему осенне-зимнему периоду.

