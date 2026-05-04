В Мерефе снова увеличилось количество погибших в результате атаки окупантов

В городе Мерефа Харьковской области количество жертв атаки российской оккупационной армии 4 мая увеличилось до семи человек. В больнице скончался еще один пострадавший – 59-летний мужчина.

Об этом сообщил глава области Олег Синегубов.

По словам чиновника, медики до последнего пытались спасти раненого, однако травмы оказались несовместимы с жизнью. Таким образом, количество погибших в результате атаки снова возросло.

В то же время в медицинских учреждениях Харькова остаются 14 пострадавших. Врачи оказывают им всю необходимую помощь.

Напомним, что оккупанты ударили по Мерефе утром 4 мая. Ранее сообщалось о шести погибших и 31 пострадавшем.

Стоит также отметить, что в целом в ночь на 4 мая российские войска выпустили по Украине 155 ударных беспилотников различных типов. Силы ПВО сбили большинство вражеских воздушных целей.

