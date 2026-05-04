В Мерефе снова увеличилось количество погибших в результате атаки окупантов

Национальная безопасность
Читати українською
В городе Мерефа Харьковской области количество жертв атаки российской оккупационной армии 4 мая увеличилось до семи человек.
Фото: ГСЧС

В городе Мерефа Харьковской области количество жертв атаки российской оккупационной армии 4 мая увеличилось до семи человек. В больнице скончался еще один пострадавший – 59-летний мужчина.

Об этом сообщил глава области Олег Синегубов.

По словам чиновника, медики до последнего пытались спасти раненого, однако травмы оказались несовместимы с жизнью. Таким образом, количество погибших в результате атаки снова возросло.

В то же время в медицинских учреждениях Харькова остаются 14 пострадавших. Врачи оказывают им всю необходимую помощь.

Напомним, что оккупанты ударили по Мерефе утром 4 мая. Ранее сообщалось о шести погибших и 31 пострадавшем.

Стоит также отметить, что в целом в ночь на 4 мая российские войска выпустили по Украине 155 ударных беспилотников различных типов. Силы ПВО сбили большинство вражеских воздушных целей.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Харьковская область Вторжение России Обстрел Война в Украине Мерефа Погибшие
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Оккупанты ударили по детскому саду в центре Сум, есть раненые
САП обжаловала оправдательный приговор судье Хозсуда Харьковщины
Россия ударила по Харькову и Сумщине: есть погибшая и раненые
Трамп раскритиковал Папу Римского после его заявлений о войне в Иране
К кредиту ЕС для Украины на €90 млрд присоединятся ещё несколько стран, кроме Британии
ВАКС рассмотрит иск к начальнику отделения полиции в Одесской области
Рубио объяснил, почему США завершили военную операцию «Эпическая ярость» против Ирана
Россия нарушила объявленный Украиной режим тишины: в МИД отреагировали
Руководителя Житомирского ТЦК разоблачили на вымогательстве взятки за «непризыв» работников
Цены на нефть падают после заявлений Трампа о возможной сделке с Ираном
Больше новостей