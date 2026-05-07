Новая Зеландия ввела новый пакет санкций против россии

Новая Зеландия объявила о 35-м пакете санкций против россии, который охватывает 20 лиц и структур, связанных с кибератаками, пропагандой, военной поддержкой и обходом международных ограничений.
Правительство Новой Зеландии объявило о введении очередного пакета санкций против россии, который направлен на лиц и структуры, участвующие в кибератаках, пропаганде и поддержке военной агрессии против Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс.

По его словам, новые ограничения касаются 20 физических и юридических лиц, которые, в частности, способствуют российским кибератакам, распространению антиукраинской пропаганды и поддерживают гибридные методы ведения войны Кремля.

«Те, кто использует онлайн-платформы для поддержки войны россии против Украины, столкнутся с реальными последствиями, включая санкции», – подчеркнул Питерс.

Кроме того, санкции введены против альтернативного платёжного провайдера, который использовался для обхода международных ограничений. В Веллингтоне заявили, что это часть усилий по блокированию финансовой инфраструктуры, которая помогает россии вести войну.

Новый пакет также охватывает лиц и организации, связанные с российским военно-промышленным комплексом, а также представителей КНДР и Ирана, которые, по данным Новой Зеландии, оказывают поддержку российской армии.

С начала действия Закона о санкциях против россии в марте 2022 года Новая Зеландия уже ввела ограничения против более чем 2000 лиц, компаний и судов. Этот пакет стал 35-м раундом санкций против россии.

Напомним, 23 апреля Европейский Союз официально утвердил 20-й пакет санкций против россии. Он предусматривает новые ограничения против российского «теневого флота», финансовых учреждений и компаний, связанных с военно-промышленным комплексом.

Также недавно британское правительство ввело новый пакет санкций против российской федерации, в который попали 35 физических и юридических лиц. Они причастны к поставкам компонентов для дронов и вербовке иностранцев для войны против Украины.

