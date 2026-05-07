Международные резервы Украины в апреле сократились до 48,2 млрд долларов

Международные резервы Украины в апреле 2026 года сократились на 7,3% и по состоянию на 1 мая составили 48,2 млрд долларов США.

Об этом сообщили в НБУ.

Как отмечается, сокращение резервов произошло из-за сочетания нескольких факторов – прежде всего валютных интервенций НБУ в поддержку курса гривны и значительных выплат по государственному долгу в иностранной валюте. В целом эти расходы превысили объём валютных поступлений от размещения государственных долговых инструментов и международной финансовой помощи.

В апреле Нацбанк продал на валютном рынке 3,5767 млрд долларов, что на 25,1% меньше, чем в марте.

На счета правительства в НБУ поступило 377,9 млн долларов, в частности 339,4 млн – от размещения валютных ОВГЗ и 38,5 млн – через счета Всемирного банка. Отдельно Украина получила кредит в 1,01 млрд долларов в рамках соглашения с Великобританией (ERA), однако эти средства не включаются в резервы из-за целевого назначения.

За обслуживание и погашение госдолга в валюте было выплачено 716,6 млн долларов, а также 255,3 млн долларов Международному валютному фонду.

Дополнительно на динамику резервов повлияла переоценка финансовых инструментов, которая увеличила их стоимость на 378 млн долларов.

Несмотря на снижение, НБУ отмечает, что международные резервы остаются достаточными для обеспечения стабильности валютного рынка. Их объёма сейчас хватает для покрытия 4,9 месяца будущего импорта.

Напомним, в марте международные резервы Украины сократились на 5% и составили почти 52 млрд долларов, что было обусловлено валютными интервенциями Нацбанка и выплатами по государственному долгу.

