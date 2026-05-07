ВАКС назначил 9 лет лишения свободы заместителю председателя Ровенского облсовета

Высший антикоррупционный суд назначил 9 лет лишения свободы заступнику голови Рівненської обласної ради Сергію Свисталюку, признав его виновным в получении неправомерной выгоды и злоупотреблении влиянием.

Об этом сообщила пресс-служба ВАКС.

По решению суда Свисталюку назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы. Также ему запрещено в течение 3 лет занимать должности, связанные с выполнением функций представителя местного самоуправления, как на постоянной, так и на временной основе или по специальному полномочию.

Кроме этого, суд постановил конфисковать часть имущества – 500 тысяч гривен.

До момента вступления приговора в законную силу обвиняемый будет оставаться под залогом и обязан выполнять определённые судом процессуальные обязанности. В частности, он должен:

являться по каждому требованию в суд,

сообщать об изменении места жительства или работы,

сдать паспорта для выезда за границу и другие документы, дающие право на пересечение государственной границы,

не покидать территорию Украины без разрешения суда.

Приговор может быть обжалован в течение 30 дней через ВАКС в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении заступнику голови Рівненської облради. По данным следствия, в конце 2021 года предприниматель на электронном аукционе приобрёл неработающий детский санаторий, который ранее находился в коммунальной собственности.

Заместитель главы облсовета, узнав, что покупатель также хочет получить в собственность материальные ценности санатория и землю под ним, пообещал содействие. Речь шла о списании имущества и принятии депутатами Ровенского облсовета решения о продаже участка площадью 5,4 га. За такие «услуги» чиновник в 2022–2023 годах получил от предпринимателя неправомерную выгоду на общую сумму почти полмиллиона грн.

В июне 2024 года Свисталюку обрали запобіжний захід в виде залога в размере 500 тысяч гривен. А в марте 2025 года Высший антикоррупционный суд призначив до розгляду по суті справу Свисталюка по делу о получении 500 тысяч гривен неправомерной выгоды.

