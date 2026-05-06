В Сумах есть погибшая в результате российского удара по детскому саду

В результате российского удара по детскому саду в центре Сум погибла женщина, еще два человека ранены. Последствия атаки уточняются.

Об этом сообщили в Сумской ОВА и полиции.

«На месте попадания российских БпЛА в Сумах спасатели обнаружили тело женщины. Погибшая – охранница дошкольного учреждения. Дети учреждение не посещали. Мои искренние соболезнования родным и близким погибшей», – сообщили в ОВА.

Кроме того, с места атаки госпитализировали двух раненых. Им оказывают медицинскую помощь.

В полиции уточнили, что на данный момент известно о двух пострадавших женщинах в результате атаки, однако ликвидация последствий продолжается. Правоохранители эвакуировали раненых и передали их медикам, а также помогали другим гражданам покинуть опасную территорию.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы полиции, взрывотехники, спасатели и другие профильные службы. Последствия атаки уточняются.

Напомним, в среду, 6 мая, российские войска ударили беспилотниками по детскому саду в центральной части Сум. Ранее СМИ сообщали как минимум о двух пострадавших.

Кроме того, утром 6 мая армия россии ударила дронами по двум районам Харькова и автомобилю с гражданскими на Сумщине. В результате атаки оккупантов на Сумщине женщина погибла на месте, а в Харькове двое пострадавших.

