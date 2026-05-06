В Запорожье снова увеличилось количество пострадавших из-за удара рф

Из-за вчерашней атаки рф КАБами на Запорожье в городе снова возросло количество пострадавших. За помощью обратились 46 раненых.

Об этом сообщил руководитель Запорожской ОВА Иван Федоров в Телеграм-канале и ГСЧС Запорожья.

По их информации, помощь медиков понадобилась уже 46 людям. 21 пострадавший находится в больнице. Погибли, к сожалению, 12 человек.

Также Федоров заявил о масштабных разрушениях в городе. В частности, повреждены гражданские многоэтажки, студенческие общежития и другие нежилые помещения.

«Повреждены 16 многоквартирных и 12 частных домов, студенческие общежития и нежилые здания. Запорожье оправляется от последствий вчерашней вражеской атаки», – написал он.

По меньшей мере 70 человек обратились с сообщением о повреждении жилья, из них 27 – люди уязвимых категорий, говорит глава ОВА. Сегодня коммунальщики закрывают окна в пострадавших домах, а специалисты районных администраций продолжают обследование зданий, чтобы зафиксировать все последствия российского преступления.

«Сотни людей работают, чтобы помочь тем, чьи жизни вчера изменила страна-агрессор. Искренняя благодарность всем, благодаря кому Запорожье держится», – написал Федоров.

Позже в ГСЧС Запорожья уточнили, что за помощью обратился еще один человек. Таким образом, количество пострадавших увеличилось до 46.

По данным областного ЦКПП, в одном из районов города фиксируют превышение содержания пыли, фенола, формальдегида и сероводорода.

Напомним, во вторник, 5 мая, российские войска атаковали КАБами несколько предприятий в Запорожье. Сообщалось о ряде пожаров: горели автомобили, магазин и одно из предприятий. В результате атаки погибли 12 человек. Утром 6 мая власти сообщили о 18 госпитализированных.

Также в МВД сообщали, что по состоянию на вечер вторника, 5 мая, в Украине было зафиксировано 27 погибших и не менее 120 раненых в результате российских ударов.

Сегодня враг атаковал город Сумы. БПЛА упал на детский сад в центре города, погибла охранница учреждения. Также есть пострадавшие.

Тем временем президент Владимир Зеленский заявил, что россия массово нарушает режим тишины и продолжает интенсивные боевые действия.

