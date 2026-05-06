КНДР убрала из конституции пункт об объединении Корейского полуострова

Северная Корея внесла изменения в конституцию, исключив упоминания об объединении Корейского полуострова и закрепив подход, согласно которому Северная и Южная Корея рассматриваются как отдельные государства.

Об этом свидетельствует проект обновленного текста, с которым ознакомилось Reuters.

Лидер КНДР назвал Южную Корею «наиболее враждебным государством» Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Южная Корея является «наиболее враждебным государством», и предупредил о жёсткой реакции на провокации. Он также подчеркнул, что ядерный статус страны не изменится.

Согласно новой редакции, территория КНДР определяется как граничащая на севере с Китаем и Россией, а на юге – с Республикой Корея. В документе также отмечается, что Пхеньян «никогда не допустит посягательства» на свою территорию, однако без уточнения точных пограничных линий с Южной Кореей.

Обновленная конституция также формально закрепляет статус лидера страны Ким Чен Ына как главы государства и передает ему полный контроль над ядерными силами через Государственный совет. Отдельно КНДР определяет себя как «ответственное ядерное государство» и подчеркивает развитие ядерного потенциала для «сдерживания войны» и защиты суверенитета.

Изменения, вероятно, были приняты еще в марте на заседании Верховного народного собрания. Они отражают курс Ким Чен Ына на отказ от концепции объединения с Южной Кореей и усиление риторики о «двух враждебных государствах».

Отдельные эксперты в Южной Корее считают, что отсутствие четкого определения границы может быть попыткой избежать дополнительной напряженности, несмотря на общее закрепление нового политического курса Пхеньяна.

Напомним, в марте северокорейский лидер Ким Чен Ын официально назвал Южную Корею «самым враждебным государством» и пригрозил жестким ответом в случае любых провокаций.

Также ранее сообщалось, что бывший президент Южной Кореи Юн Сок Ёль якобы пытался спровоцировать Северную Корею на вооруженную агрессию, чтобы оправдать введение военного положения в декабре 2024 года и устранить политических оппонентов.

