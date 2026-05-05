Силы обороны ударили ракетами «Фламинго» по заводу в Чебоксарах – видео

Силы обороны применили дальнобойные ракеты FP-5 «Фламинго» в рамках операции Deep Strike, нанеся удар по военно-промышленному объекту в российских Чебоксарах.
В ночь на 5 мая украинские войска нанесли удар крылатыми ракетами большой дальности FP-5 «Фламинго» по военному производству рф в Чебоксарах.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский и показал видео атаки.

«Наши дальнобойные санкции продолжают вполне справедливо действовать в ответ на российские удары. Прошлой ночью были боевые пуски крылатых ракет F-5 Flamingo в рамках операции Вооружённых Сил Deep Strike по нескольким целям врага, в частности по объектам военно-промышленного комплекса в Чебоксарах», – сообщил глава государства.

Зеленский отметил, что украинские ракеты преодолели расстояние более 1500 километров. Одной из поражённых целей стал завод, который производит системы релейной защиты, автоматику и низковольтную аппаратуру. Предприятие также поставляло компоненты для навигационных систем российского ВМФ, ракетостроения, авиации и бронетехники.

«Россия должна заканчивать свою войну и переходить к реальной дипломатии. Мы своё предложение сделали», – добавил президент.

Напомним, в ночь на 5 мая сразу в нескольких регионах России объявляли ракетную и дроновую опасность. В частности, в Чебоксарах (Чувашская Республика, РФ) прогремела серия мощных взрывов. В соцсетях сообщали о попадании ракеты по заводу «ВНИИР-Прогресс».

Как известно, украинские беспилотники ранее уже атаковали мощности АО «ВНИИР-Прогресс» в июне 2025 года.

