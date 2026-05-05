Дроны атаковали один из крупнейших российских НПЗ в Ленинградской области

В ночь на 5 мая в Ленинградской области рф под удар беспилотников, вероятнее всего, мог попасть местный нефтеперерабатывающий завод Киришинефтеоргсинтез.
В ночь на 5 мая в российской Ленинградской области во время атаки дронов произошел пожар в Киришах, где расположен один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов рф. Ранее этот НПЗ уже несколько раз подвергался атакам беспилотников.

Об этом сообщают губернатор региона Александр Дрозденко и мониторинговые Telegram-каналы.

Согласно словам Дрозденко, во время ночной атаки «неизвестных дронов» в промзоне в Киришах произошло возгорание, которое в настоящее время ликвидируют спасатели.

В течение ночи над территорией Ленинградской области российская ПВО якобы сбила 18 беспилотников.

Как пишут местные паблики, под удар вероятнее всего мог попасть Киришский НПЗ КИНЕФ («Киришинефтеоргсинтез») – крупнейший нефтеперерабатывающий завод региона и один из крупнейших в россии. Официального подтверждения этой информации от местных властей на данный момент нет.

Стоит отметить, что в конце марта «Киришинефтеоргсинтез» прекращал работу после атаки украинских дронов.

Напомним, 1 мая Силы обороны Украины нанесли новый удар по Туапсинскому НПЗ, после чего на предприятии вспыхнул пожар.

Удары по НПЗ в рф привели к падению нефтепереработки до минимального уровня за последние годы. Кроме того, путин заявлял о риске «экологической катастрофы» из-за ударов по НПЗ в Туапсе.

В то же время, способность ВСУ наносить такие удары значительно возросла: с начала полномасштабного вторжения дальность поражения целей в российском тылу увеличилась на 170%. Сейчас украинские дальнобойные средства способны атаковать вражеские объекты на расстоянии до 1 750 км.

По данным СМИ, удары по НПЗ обвалили нефтепереработку рф до минимума за 16 лет.

