В СБУ рассказали о последствиях атаки на нефтяные объекты в Ленинградской области

Силы обороны Украины совместно со Службой безопасности и СОУ поразили НПЗ «Киришинефтеоргсинтез» и нефтеперекачивающую станцию «Кириши» в Ленинградской области рф в ночь на вторник, 5 мая.

Об этом пресс-служба СБУ сообщает в соцсетях.

«Выполняя поставленные Президентом Украины задачи, бойцы «Альфы» СБУ совместно с Силами обороны (ССО и СБС) провели успешное поражение объектов нефтеинфраструктуры в Ленинградской области рф. «Бавовна» пылает на НПЗ «Киришинефтеоргсинтез», а также на нефтеперекачивающей станции «Кириши», – говорится в сообщении.

Уточняется, что пораженный НПЗ входит в тройку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны-агрессора и имеет мощность 20–21 млн тонн нефти в год. На предприятие приходится более 6% от общего объема всей нефтепереработки россии.

При этом нефтеперекачивающая станция является одним из ключевых объектов, обеспечивающих поставку нефти и нефтепродуктов на экспорт через порт Приморск.

Как отмечается, в результате атаки беспилотников СБУ на «Киришинефтеоргсинтезе» зафиксированы попадания по трем установкам АВТ, отвечающим за первичную переработку нефти, продолжается пожар. На территории нефтеперекачивающей станции поражен резервуар с нефтепродуктами.

В то же время, удар по НПЗ подтвердили и в Генштабе ВСУ. Военное руководство также заявило о комбинированном ударе по предприятию «ВНИИР-Прогресс» в Чебоксарах.

«Завод «ВНИИР-Прогресс» занимается производством ГНСС-приемников и антенн для спутниковых систем GLONASS, GPS и Galileo, в частности адаптивных антенных решеток «Комета», применяемых в дронах-камикадзе типа Shahed, а также в крылатых и баллистических ракетах, унифицированных модулях планирования и коррекции (УМПК) для авиабомб и другом высокоточном вооружении, которым противник регулярно совершает удары по Украине, в частности по ее гражданской инфраструктуре», – говорится в сообщении.

Как известно, ночью 5 мая украинские войска ударили крылатыми ракетами большой дальности FP-5 «Фламинго» по военному производству рф в Чебоксарах.

Напомним, также в ночь на 5 мая в российской Ленинградской области во время атаки дронов произошел пожар в Киришах, где расположен один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов рф. Ранее этот НПЗ уже несколько раз подвергался атакам беспилотников.

Стоит отметить, что в конце марта «Киришинефтеоргсинтез» прекращал работу после атаки украинских дронов.

