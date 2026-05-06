Военным инструкторам могут повысить зарплату

На уровне Министерства обороны Украины планируется поднять вопрос о повышении выплат военным инструкторам.

Об этом сообщил главком ВСУ Александр Сырский 6 мая после того, как посетил учебные подразделения одной из бригад десантно-штурмовых войск.

Там он ознакомился с условиями проживания, материально-технической базой и организацией подготовки.

«Практически все докладчики подчеркивали необходимость повышения мотивации инструкторов за счет увеличения денежного вознаграждения. Позиция обоснованна. Мы будем поднимать этот вопрос на уровне Министерства обороны», – написал главком ВСУ.

Сырский также отметил, что «профессиональный инструктор – это подготовленный солдат. А подготовленный солдат – это сохраненная жизнь, выполненное боевое задание и сильное государство».

Напомним, недавно Сырский подписал приказ о новых правилах ротаций. Согласно документу, военные на передовой будут находиться не более 2 месяцев с последующей обязательной заменой.

Вскоре после этого президент Владимир Зеленский анонсировал запуск реформы армии.

