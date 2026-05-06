Военным инструкторам могут повысить зарплату

На уровне Министерства обороны Украины планируется поднять вопрос о повышении выплат военным инструкторам.
Об этом сообщил главком ВСУ Александр Сырский 6 мая после того, как посетил учебные подразделения одной из бригад десантно-штурмовых войск.
Там он ознакомился с условиями проживания, материально-технической базой и организацией подготовки.
«Практически все докладчики подчеркивали необходимость повышения мотивации инструкторов за счет увеличения денежного вознаграждения. Позиция обоснованна. Мы будем поднимать этот вопрос на уровне Министерства обороны», – написал главком ВСУ.
Сырский также отметил, что «профессиональный инструктор – это подготовленный солдат. А подготовленный солдат – это сохраненная жизнь, выполненное боевое задание и сильное государство».
Напомним, недавно Сырский подписал приказ о новых правилах ротаций. Согласно документу, военные на передовой будут находиться не более 2 месяцев с последующей обязательной заменой.
Вскоре после этого президент Владимир Зеленский анонсировал запуск реформы армии. Что она предполагает – можно почитать в материале военного обозревателя Дениса Поповича.
На нашей инфографике – какие отпуска могут получить военнослужащие в 2026 году.
Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».
Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAMсамое важное от «Слово и дело»