Рф ударила дронами по храму и рынку в Вольнянске: есть погибшие и раненые

Национальная безопасность
Российская армия атаковала ударными беспилотниками город Вольнянск в Запорожской области. Удар оккупантов пришелся по храму и рынку, погибли супруги.
Запорожская ОВА

Российские военные днем 4 мая атаковали ударными дронами город Вольнянск в Запорожской области. В результате удара по рынку и храму два человека погибли.

Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Телеграм-канале.

По его данным, также 4 человека получили ранения различной степени тяжести. На месте падения дрона возник пожар, который повредил прилегающие здания и павильоны рынка.

«россияне атаковали город БПЛА. Попали по территории рынка и храма. Разрушены павильоны и повреждены прилегающие здания. На местах возникли пожары, которые уже ликвидированы», – сообщил Федоров.

По уточненным данным главы Запорожской ОВА, погибли супруги: 51-летний мужчина и 62-летняя женщина. Их 31-летний сын получил ранения нижних конечностей. Сейчас он находится под наблюдением врачей.

«Также пострадали еще три женщины: 32, 36 и 52 лет. Им оказывают медицинскую помощь», – добавил он.

На месте работают экстренные службы, специалисты уточняют последствия обстрела и масштабы разрушений.

В настоящее время объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения управляемых авиационных бомб (КАБов) по Запорожской области.

Напомним, 3 мая российская федерация била по Запорожью. В результате атаки армии путина ранения получили девять мирных жителей, среди них – двое детей.

Утром 4 мая российские военные били по Харьковской области. Ракета оккупантов попала по АЗС в городе Мерефа. Также разрушены прилегающие дома и инфраструктура.

По последним данным, в результате удара по Мерефе погибли уже 6 человек. Еще 24 человека получили ранения и острую реакцию на стресс.

Также известно, что оккупанты за сутки атаковали сразу пять объектов Нафтогаза в двух регионах Украины.

Россия Запорожская область БПЛА Дрон Война в Украине Вольнянск Атака рф на Украину
