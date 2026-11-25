Польша планирует ввести бесполетную зону вдоль границы с Украиной, чтобы усилить защиту воздушного пространства от потенциальных угроз. Она будет охватывать территорию на расстоянии до нескольких десятков километров от восточной границы страны.

Об этом в комментарии Interia Wydarzenia заявил заместитель министра обороны страны Цезарий Томчик.

23 ноября 2026, 15:40 Ракеты вдоль границы: как НАТО может ответить на пролеты из россии Политолог Владимир Воля объяснил, почему НАТО не перехватило российские ракеты над Польшей, была ли это провокация Кремля и насколько вероятно прямое столкновение россии с Альянсом.

По его словам, такой режим станет дополнительным инструментом для военных при обнаружении и уничтожении воздушных целей, которые могут нарушать польское воздушное пространство с территории Украины.

В частности, польские пилоты могут учитывать направление движения объекта, его высоту и скорость, а также данные радиолокационного наблюдения.

«Мы хотели бы, чтобы это положение вступило в силу как можно скорее. По моим оценкам, это может произойти к концу декабря или началу января», – сообщил он.

Напомним, в ночь на 24 ноября Польша задействовала силы противовоздушной обороны из-за вражеской атаки на Украину. Российский беспилотник ненадолго залетел в воздушное пространство Польши.

Позже в Минобороны Польши предположили, что российский беспилотник, нарушивший воздушное пространство страны во время атаки на Украину, сделал это намеренно. Польские военные не стали сбивать дрон из-за риска нанесения вреда гражданскому населению.

Накануне СМИ сообщили, что Польша обратилась к союзникам по НАТО с предложением рассмотреть возможность сбития российских ракет над территорией Украины, если они движутся в направлении воздушного пространства стран Альянса. Инициативу поддержали некоторые государства, однако окончательное решение пока не принято.

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